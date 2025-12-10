Вот 3 самых красивых футбольных стадиона мира, которые поражают даже равнодушных к матчам
- Santiago Bernabéu e Мадриде получил футуристический дизайн с выдвижной крышей и стал многофункциональным хабом.
- Allianz Arena в Мюнхене известна фасадом из 2700 световых панелей, которые меняют цвета для различных событий.
- А Tottenham Hotspur Stadium считают одной из самых технологичных арен планеты.
Среди сотен арен мира есть стадионы, которые воспринимают уже не только как места для матчей, а и как самостоятельные туристические объекты. Некоторые из них регулярно попадают в вершины мировых рейтингов красоты и инноваций.
Это, к примеру, "Сантьяго Бернабеу", "Альянц Арена" и "Тоттенхэм Хотспур". И 24 Канал ко Дню футбола 10 декабря с удовольствием расскажет о них подробнее.
Какие 3 футбольных стадиона мира стоит посмотреть хотя бы раз в жизни?
Santiago Bernabéu, Мадрид.
Обновленный Santiago Bernabéu после многолетней реконструкции называют новым стандартом футбольной арены. Стадиону подарили футуристический стальной фасад, полностью выдвижную крышу, 360-градусный LED-экран и уникальное выдвижное поле, пишет realmadrid.com.
Поле, к слову, за несколько часов опускается в многоуровневую подземную "теплицу" с климат-контролем, освещением и орошением. Такая система позволяет проводить концерты и другие события, не вредя газону, и превращает арену в многофункциональный хаб.
Allianz Arena, Мюнхен.
Allianz Arena – один из самых узнаваемых стадионов мира благодаря фасаду из более 2700 воздушных панелей, которые могут светиться разными цветами. На матчах "Баварии" стадион горит красным, для национальной сборной – белым. А для других событий могут использоваться специальные цветовые схемы, как описывает allianz-arena.com.
Подсветка видна с автомагистрали задолго до подъезда к городу, что сделало арену новым символом Мюнхена. Туристам здесь предлагают экскурсии с выходом на трибуны, проходом в раздевалки и в музей клуба. А вечерние туры позволяют увидеть стадион именно в "игровом" свете.
Tottenham Hotspur Stadium, Лондон.
Новый Tottenham Hotspur Stadium считают одной из самых технологичных арен на планете. Она принимает как матчи АПЛ, так и NFL, имея отдельные выдвижные поля для футбола и американского футбола. Стадион является не только футбольной, но и городской туристической достопримечательностью, пишет tottenhamhotspurstadium.com.
Отдельная фишка – почти экстремальный тур The Dare Skywalk. Посетители могут подняться на крышу арены на высоту около 46 метров над полем, пройти по стеклянной платформе над штрафной площадкой и сделать фото рядом с 4,5-метровым золотым петухом.
А какие еще известные футбольные арены имеют интересные туристические фишки?
На стадионе Signal Iduna Park в Дортмунде, что в Германии, расположена одна из самых известных трибун мира – "Желтая стена" (Yellow Wall). Это южная трибуна, вмещающая места для более 24 тысяч болельщиков – только вот все они стоячие. Это самая большая такая фан-трибуна в Европе, что превращает каждый матч "Боруссии" в отдельное шоу для туристов.
Стадион Estádio Municipal в Браге, в Португалии, частично выдолблен в скале на месте бывшего каменного карьера. Вместо двух продольных трибун он имеет только боковые, а за воротами открывается вид на вертикальную стену скалы и долину, благодаря чему арена регулярно попадает в списки самых уникальных футбольных стадионов мира.
