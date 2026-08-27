Каменный лабиринт, где до сих пор находят неизвестных науке животных: где он находится

Он начинается там, где обычная дорога почти заканчивается. Дальше красные реки, грунтовые колеи, густой лес и камни, не прощающие неосторожного шага. Но за этой неприступной стеной скрывается совершенно другой мир.

В западной части Мадагаскара расположен национальный парк и заповедник Цинги-де-Бемараха. Его главная особенность – это огромное известняковое плато, которое вода в течение очень долгого времени превратила в фантастический лабиринт из острых шпилей, узких каньонов и пещер.

Именно здесь исследователи до сих пор находят виды, ранее неизвестные науке. И чтобы понять, почему эта территория стала таким важным убежищем для природы, достаточно попробовать пройти по ней хотя бы несколько шагов.

Почему через заповедник так трудно пройти?

Слово "tsingy" на Мадагаскаре означает "где нельзя ходить босиком". Увидев этот ландшафт, легко понять, почему. Известняковые породы здесь торчат из земли сотнями острых шпилей. Между ними скрываются узкие проходы, глубокие ущелья и пещеры. Некоторые каньоны настолько узкие, что человеку трудно протиснуться, другие достигают значительной ширины.

Отдельные ущелья достигают глубины до 122 метров. Исследователям, отправившимся в заповедник, иногда приходилось пользоваться альпинистским снаряжением. Камни легко повреждали его, а под ногами то и дело попадались поверхности, где приходилось буквально проверять каждый следующий шаг.

Цинги-де-Бемараха / фото Canva

Какие животные обитают среди каменных шпилей?

Цинги-де-Бемараха напоминает огромный многоэтажный город, только вместо домов здесь каменные башни. И на каждом "этаже" существует своя жизнь. На самых высоких шпилях почти нет почвы, а солнце сильно нагревает камень. Здесь выживают растения, способные переносить засуху.

Между вершинами передвигаются лемуры, перепрыгивая с одного острого выступа на другой. В трещинах скал ящерицы охотятся на насекомых. Рядом растут молочаи, алоэ и пачиподиумы – это растения, приспособленные к жизни там, где воду приходится буквально искать в камне.

Ниже, в затененных частях каньонов, становится влажнее. Здесь можно встретить больших фруктовых летучих мышей и попугаев, а в углублениях в камне пчелы устраивают свои гнезда. Больше всего жизни сосредоточено на дне ущелий. Там скапливаются вода и почва, поэтому появляются орхидеи и крупные тропические растения. Среди них обитают большие хамелеоны, изумрудные змеи, гигантские улитки и многочисленные насекомые.

Как выглядит Цинги-де-Бемараха: смотреть видео

А под землей существует еще один уровень этого мира. В пещерах и туннелях обитают рыбы, крабы, насекомые и другие существа. Некоторые из них практически не выходят на поверхность. Именно изоляция отдельных участков и делает Цинги таким интересным для науки. На Мадагаскаре около 90% видов являются эндемичными – они не встречаются больше нигде. А в самом Цинги исследователи продолжают находить новые виды.

Именно так в 1996 году описали неизвестное кофейное растение. В 2000-м обнаружили крошечного лемура, а в 2005-м летучую мышь. Еще через два года ученые описали новый вид лягушки.

Некоторые растения, характерные для влажных лесов восточного Мадагаскара, здесь смогли выжить именно в таких условиях. По словам исследователей, в Цинги встречаются даже лягушки, ближайшие известные родственники которых обитают за сотни километров отсюда.

Таких небольших изолированных территорий здесь может быть много. Отдельные виды фактически оказываются в пределах нескольких каньонов и развиваются отдельно от своих сородичей.

В то же время эта природная крепость не является неуязвимой. Исследователи опасаются, что изменения погоды могут повлиять на влажные леса, сохранившиеся внутри каменного лабиринта. Меньшее количество осадков или снижение влажности могут стать серьезной проблемой даже для такого защищенного места.

Есть и другая зависимость от людей, но уже совсем в другом смысле. Раньше значительная часть бюджета заповедника поступала от туризма. После политического переворота на Мадагаскаре количество посетителей резко сократилось.

Если в апреле 2008 года парк принял 147 туристов, то через год в том же месяце их было всего 12. Для заповедника это означало меньше денег на сотрудников, развитие и образовательные программы.