Цифровые кочевники в Испании: правительство ввело специальные визы для удаленных работников

В Испании создали новую годовую визу для иностранцев. Ее могут получить работники, работающие удаленно, и фрилансеры. Правда, жить придется в небольших селах.

Количество населения не должна превышать 5000. Таким образом власть хочет "вдохнуть жизнь" в малонаселенные районы.

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Виза для работников на удаленной работе

Серьезный кризис здоровья, вызванная COVID-19 имеет сопутствующие последствия для экономической системы. Чтобы их уменьшить, Италия приглашает тех, кто может работать удаленно, в своих поселков. Для этого разработали пилотный проект при поддержке муниципалитетов, местных групп действий и ассоциаций.

Опыт, который может быть захватывающим, поскольку он не ограничивается только простой работой, но и предлагает возможность ближе узнать реальность малых городов Испании и принять участие в их повседневной жизни,

– говорится на сайте проекта.

Есть важное условие: во время пребывания в Испании эти работники не смогут подрабатывать в местных фирмах. Но власть готова предоставить доступ к большинству государственных услуг, которыми сейчас пользуются только граждане и резиденты страны.

Список населенных пунктов Испании, ожидают работников можно найти здесь. В перечне также указаны преимущества каждого - например, бар, супермаркет, библиотека, коворкинг и тому подобное.