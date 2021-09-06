Цифровые кочевники в Испании: правительство ввело специальные визы для удаленных работников
Источник:Pueblos Acogedores
В Испании создали новую годовую визу для иностранцев. Ее могут получить работники, работающие удаленно, и фрилансеры. Правда, жить придется в небольших селах.
Количество населения не должна превышать 5000. Таким образом власть хочет "вдохнуть жизнь" в малонаселенные районы.
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Виза для работников на удаленной работе
Серьезный кризис здоровья, вызванная COVID-19 имеет сопутствующие последствия для экономической системы. Чтобы их уменьшить, Италия приглашает тех, кто может работать удаленно, в своих поселков. Для этого разработали пилотный проект при поддержке муниципалитетов, местных групп действий и ассоциаций.
Опыт, который может быть захватывающим, поскольку он не ограничивается только простой работой, но и предлагает возможность ближе узнать реальность малых городов Испании и принять участие в их повседневной жизни,
– говорится на сайте проекта.
Есть важное условие: во время пребывания в Испании эти работники не смогут подрабатывать в местных фирмах. Но власть готова предоставить доступ к большинству государственных услуг, которыми сейчас пользуются только граждане и резиденты страны.
Список населенных пунктов Испании, ожидают работников можно найти здесь. В перечне также указаны преимущества каждого - например, бар, супермаркет, библиотека, коворкинг и тому подобное.