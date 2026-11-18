Собирать чемодан на зимний отпуск бывает сложнее, чем на летний: теплая одежда занимает немало места, а из-за переменчивой погоды приходится брать с собой несколько вариантов одежды. Еще больше не хочется везти лишний багаж и обнаружить уже на месте, что забыл что-то важное.

Издание Travelite подготовило список вещей для зимнего путешествия и поделилось советами, как правильно организовать багаж. Мы же собрали самое важное, чтобы вы могли быстро проверить, есть ли в чемодане все необходимое.

Какую одежду и обувь взять в зимнюю поездку?

Во время зимнего путешествия стоит выбирать вещи, которые можно комбинировать между собой и носить в несколько слоев. Такой принцип помогает адаптироваться к температуре и не брать с собой слишком много одежды.

Одежда:

нижнее белье и функциональное термобелье;

обычные и теплые зимние носки;

свитеры, джемперы и флисовая одежда;

джинсы или другие удобные штаны;

зимняя куртка;

дождевик или легкая куртка на случай переменчивой погоды;

пижама и удобная одежда для вечера.

Аксессуары:

шапка;

перчатки;

шарф или теплый платок.

Обувь:

теплые зимние ботинки с нескользящей подошвой;

удобная повседневная обувь, подходящая для зимней погоды;

домашние тапочки.

Если планируете ужины в ресторанах или прогулки по городу, можно дополнительно взять одну–две более нарядные вещи и соответствующую обувь.

Что еще нужно положить в чемодан, кроме одежды?

Помимо гардероба, стоит позаботиться о средствах гигиены, документах, аптечке и технике. Именно эти мелочи часто забывают во время спешных сборов.

Гигиена и уход:

зубная щетка и паста;

дезодорант;

гель для душа и шампунь;

крем для ухода за сухой кожей;

бальзам для губ;

солнцезащитный крем.

Необходимые мелочи на случай непредвиденных ситуаций:

личные предметы первой необходимости;

пластыри;

средства личной гигиены;

вещи, которые могут понадобиться при ухудшении самочувствия.

Документы и деньги:

паспорт или удостоверение личности;

водительское удостоверение, если необходимо;

медицинская страховка;

билеты и подтверждения бронирования;

банковская карта;

наличные деньги.

Техника:

смартфон и зарядное устройство;

портативный аккумулятор;

наушники;

фотоаппарат и карта памяти, если планируете фотографировать;

зарядные кабели;

адаптер для розеток при поездке за границу.

Также можно взять бутылку для воды, небольшой перекус, дорожное полотенце и отдельные пакеты для грязной одежды.

Что дополнительно взять в зависимости от формата зимнего отдыха?

Базового списка достаточно для большинства поездок, однако некоторые виды отдыха требуют дополнительных вещей. Поэтому перед сборами стоит определить, чем именно вы планируете заниматься.

Если едете кататься на лыжах или сноуборде:

лыжная куртка и штаны;

термобелье;

специальные лыжные носки;

шлем;

лыжные очки;

перчатки, желательно иметь запасную пару;

утеплитель для шеи;

лыжи, сноуборд и палки, если не планируете пользоваться прокатом.

Для зимних походов:

специальные туристические штаны;

одежда из материалов, устойчивых к влаге и ветру;

снежные гетры;

треккинговые палки;

небольшой рюкзак;

термос.

Для отдыха в спа-отеле:

купальник;

тапочки для бассейна;

халат, если его не предоставляет отель;

полотенце для сауны, если оно понадобится;

книга или электронная книга (если любите читать).

Если путешествуете с детьми, стоит предусмотреть запасные перчатки и шапку, дополнительную одежду, любимую игрушку, книги или игры, а также необходимые детские лекарства.

Как компактно сложить зимние вещи?

Travelite советует заранее продумать комплекты одежды, чтобы не брать лишнего. Свитеры и флисовые вещи лучше скручивать, а громоздкую одежду размещать внизу или сверху чемодана. Для экономии места можно использовать упаковочные кубики и компрессионные пакеты.

Обувь стоит складывать в отдельные мешочки, а грязные и влажные вещи держать отдельно от чистой одежды. Если путешествуете самолетом, заранее проверьте допустимый вес и размеры багажа. Документы и самые необходимые вещи лучше положить в ручную кладь, чтобы они были под рукой во время путешествия.