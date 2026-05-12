Если вы в Словении на авто: какие локации можно объехать за неделю и во сколько это обойдется

Это одна из немногих стран Европы, где турист за рулем за неделю может попасть в удивительно разные локации. Там много интересного – от альпийских ледников до Адриатического побережья, через подземные пещеры и бирюзовые реки.

При этом размер Словении, а речь именно о ней, даже немного меньше Львовской области. Со ссылкой на slovenia.info и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Во сколько обойдется аренда авто в Словении?

Первое, что надо сделать еще перед границей, если вы едете в Словению на собственном автомобиле – купить eVinjeta для проезда по автострадам. Недельная стоит 16 евро, месячная – 32, и продают ее онлайн на официальном сайте evinjeta.dars.si. Документ привязывают к номерному знаку, наклеек на машину не требуется.

Если же берете авто в аренду, то есть замечательный пример с раскладкой цен, который привела украинская путешественница viki.way в threads. Она брала машину на 6 дней и потратила на ту 314 евро. В этой сумме: само авто – 119 евро, полная страховка – 130 евро, дорожное сопровождение на случай любой проблемы на дороге, из-за которой машина не сможет ехать дальше – 25, и, наконец, бензин – 40 евро.

Еще надо учесть, что придется отдельно оплачивать туннель Каравангов на границе с Австрией – это около 8 евро. И следует знать, что в Словении есть ограничение скорости – 130 километров в час на автостраде, 110 на скоростных дорогах и 90 на остальных дорогах, а в населенных пунктах – 50. Штрафы за нарушение ощутимые – от 80 до 500 евро.

Какие локации можно объехать на автомобиле в Словении за неделю?

Стартовать стоит со столицы Словении – Любляны. Обратите только внимание, что, как пишет официальный туристический портал visitljubljana.com, центр города с 2007 года закрыт для автомобильного движения. То есть авто лучше оставлять на периферии, а уже дальше идти гулять по городу – чтобы увидеть Тройной мост через реку Любляницу и Люблянский замок. Это 15 минут пешком вверх и панорама в награду, которой хватит на час любования.

От Любляны лучше всего ехать на север, где-то через 50 километров вы попадете к озеру Блед – оно возникло благодаря леднику и достигает 30 метров вглубь. На восточном берегу есть термальные источники, как пишет портал bled.si, обойти же озеро вокруг – это живописная 6-километровая прогулка. На традиционных деревянных лодках можно посетить остров посередине с барочной церковью. Есть еще рядом озеро Бохинь, за перевалом – важная опция для тех, кто хочет избежать толпы.

Закройте глаза и представьте себе фон для сказок, которые вы любили в детстве. А теперь откройте их. Если вы стоите на берегу озера Блед, видите остров с церковью и скалу с замком на вершине – то вы уже там. Это ли самое красивое место на Земле? Я точно так думаю,

– так в подкасте описывает локацию американский писатель и журналист доктор Ной Чарни, живущий в Словении.

Следующей остановкой стоит выбрать долину реки Соча. Она в Триглавском национальном парке, единственном в Словении, и там строгие природоохранные правила – поэтому следует изучить их перед гостями. Соча – это бирюзово-зеленая горная река, цвет которой дает минеральный состав альпийской воды. А дорога через перевал Вршич с 50 серпантинными поворотами является одной из самых эффектных горных дорог Центральной Европы (открыта с мая по октябрь).

Карстовый регион – обязательный блок маршрута. Постойна яма – самая посещаемая пещера Словении и одна из самых популярных в Европе. Система ходов здесь имеет 24 километра, из которых 3,2 туристы проезжают в электрическом поезде. Рядом стоит Предъямский замок, встроенный в скальную нишу на высоте 123 метра.

Наконец, на финал маршрута идеально оставить 47 километров словенского Адриатического побережья. Здесь стоит исследовать Пиран – средневековый город венецианской архитектуры на узком мысе. Парковка там платная и лимитированная, поэтому большинство туристов оставляют авто на паркинге Fornace сразу за въездом в город. К слову, от любой точки побережья здесь до хорватской границы ехать менее 30 минут.

Если Словении будет мало, какие еще интересные локации можно объехать неподалеку?

Национальный парк "Плитвицкие озера" в Хорватии вмещает 16 крупных водоемов, соединенных каскадами и не менее 140 водопадами. Каждое озеро имеет собственный оттенок – от бирюзового до изумрудного – из-за минерального состава воды и живых бактерий. От Любляны туда ехать около 2,5 часов.

В другую сторону – Венеция с ее уникальным сочетанием архитектуры и каналов. Только учтите, что сейчас там действующий платный вход для однодневных туристов с пятницы по воскресенье. От Любляны до Венеции вы сможете проехать где-то за 2 или 2,5 часа по автостраде, в зависимости от трафика.