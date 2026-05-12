Если вы в Словении на авто: какие локации можно объехать за неделю и во сколько это обойдется
- Путешествие по Словении на авто за неделю позволяет посетить разнообразные локации от альпийских ледников до Адриатического побережья.
- Общие расходы на аренду авто могут составить около 300 евро, со своим автомобилем важно предварительно приобрести eVinjeta.
Это одна из немногих стран Европы, где турист за рулем за неделю может попасть в удивительно разные локации. Там много интересного – от альпийских ледников до Адриатического побережья, через подземные пещеры и бирюзовые реки.
При этом размер Словении, а речь именно о ней, даже немного меньше Львовской области. Со ссылкой на slovenia.info и не только рассказываем обо всем этом подробнее.
Во сколько обойдется аренда авто в Словении?
Первое, что надо сделать еще перед границей, если вы едете в Словению на собственном автомобиле – купить eVinjeta для проезда по автострадам. Недельная стоит 16 евро, месячная – 32, и продают ее онлайн на официальном сайте evinjeta.dars.si. Документ привязывают к номерному знаку, наклеек на машину не требуется.
Если же берете авто в аренду, то есть замечательный пример с раскладкой цен, который привела украинская путешественница viki.way в threads. Она брала машину на 6 дней и потратила на ту 314 евро. В этой сумме: само авто – 119 евро, полная страховка – 130 евро, дорожное сопровождение на случай любой проблемы на дороге, из-за которой машина не сможет ехать дальше – 25, и, наконец, бензин – 40 евро.
Еще надо учесть, что придется отдельно оплачивать туннель Каравангов на границе с Австрией – это около 8 евро. И следует знать, что в Словении есть ограничение скорости – 130 километров в час на автостраде, 110 на скоростных дорогах и 90 на остальных дорогах, а в населенных пунктах – 50. Штрафы за нарушение ощутимые – от 80 до 500 евро.
Какие локации можно объехать на автомобиле в Словении за неделю?
Стартовать стоит со столицы Словении – Любляны. Обратите только внимание, что, как пишет официальный туристический портал visitljubljana.com, центр города с 2007 года закрыт для автомобильного движения. То есть авто лучше оставлять на периферии, а уже дальше идти гулять по городу – чтобы увидеть Тройной мост через реку Любляницу и Люблянский замок. Это 15 минут пешком вверх и панорама в награду, которой хватит на час любования.
От Любляны лучше всего ехать на север, где-то через 50 километров вы попадете к озеру Блед – оно возникло благодаря леднику и достигает 30 метров вглубь. На восточном берегу есть термальные источники, как пишет портал bled.si, обойти же озеро вокруг – это живописная 6-километровая прогулка. На традиционных деревянных лодках можно посетить остров посередине с барочной церковью. Есть еще рядом озеро Бохинь, за перевалом – важная опция для тех, кто хочет избежать толпы.
Закройте глаза и представьте себе фон для сказок, которые вы любили в детстве. А теперь откройте их. Если вы стоите на берегу озера Блед, видите остров с церковью и скалу с замком на вершине – то вы уже там. Это ли самое красивое место на Земле? Я точно так думаю,
– так в подкасте описывает локацию американский писатель и журналист доктор Ной Чарни, живущий в Словении.
Следующей остановкой стоит выбрать долину реки Соча. Она в Триглавском национальном парке, единственном в Словении, и там строгие природоохранные правила – поэтому следует изучить их перед гостями. Соча – это бирюзово-зеленая горная река, цвет которой дает минеральный состав альпийской воды. А дорога через перевал Вршич с 50 серпантинными поворотами является одной из самых эффектных горных дорог Центральной Европы (открыта с мая по октябрь).
Карстовый регион – обязательный блок маршрута. Постойна яма – самая посещаемая пещера Словении и одна из самых популярных в Европе. Система ходов здесь имеет 24 километра, из которых 3,2 туристы проезжают в электрическом поезде. Рядом стоит Предъямский замок, встроенный в скальную нишу на высоте 123 метра.
Наконец, на финал маршрута идеально оставить 47 километров словенского Адриатического побережья. Здесь стоит исследовать Пиран – средневековый город венецианской архитектуры на узком мысе. Парковка там платная и лимитированная, поэтому большинство туристов оставляют авто на паркинге Fornace сразу за въездом в город. К слову, от любой точки побережья здесь до хорватской границы ехать менее 30 минут.
Если Словении будет мало, какие еще интересные локации можно объехать неподалеку?
Национальный парк "Плитвицкие озера" в Хорватии вмещает 16 крупных водоемов, соединенных каскадами и не менее 140 водопадами. Каждое озеро имеет собственный оттенок – от бирюзового до изумрудного – из-за минерального состава воды и живых бактерий. От Любляны туда ехать около 2,5 часов.
В другую сторону – Венеция с ее уникальным сочетанием архитектуры и каналов. Только учтите, что сейчас там действующий платный вход для однодневных туристов с пятницы по воскресенье. От Любляны до Венеции вы сможете проехать где-то за 2 или 2,5 часа по автостраде, в зависимости от трафика.
