Домогательства на улицах и уважение к старшим: 7 фактов, которые туристам нужно знать об Индии

Индия далека для украинских туристов не только географически, но и культурно, и ментально. Здесь люди живут по другим правилам и обычаям, о которых стоит знать, прежде чем планировать поездку в эту страну. Кроме того, в Индии существуют и различные угрозы, к которым тоже стоит подготовиться.

Индия – это уникальная и очень разнообразная страна, размеры которой достигают целого континента. Потребуется очень много лет, чтобы увидеть все самые интересные места этой страны. Но если вы уже запланировали путешествие в Индию, то стоит узнать несколько важных фактов о ней. Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал главное, что нужно знать об Индии, чтобы путешествие прошло без неприятных сюрпризов.

Что нужно знать об Индии перед поездкой в эту страну?

1. Официальных требований к вакцинации для въезда в Индию не существует, но стоит убедиться, что все ваши прививки еще актуальны. Обычно туристам рекомендуют сделать прививки от дифтерии, столбняка, гепатита A и B, полиомиелита и брюшного тифа. Для длительной поездки также рекомендуют сделать прививки от японского энцефалита В, менингита и бешенства.

2. Чтобы попасть в Индию, украинцам нужна электронная виза. Ее стоимость колеблется в пределах 10 – 200 долларов в зависимости от срока пребывания в стране. Если оформлять разрешение не самостоятельно, а через визовое агентство, то цена будет выше.

3. Если в Индии вас пригласили в гости, то нужно обязательно принести небольшой подарок – цветы или конфеты – и снять обувь перед входом. Кроме того, нельзя отказываться от еды и напитков, которые вам предлагают. Даже если они вам не нравятся.

В гостях в Индии невежливо отказываться от угощений / Фото Depositphotos

4. В Индии принято давать милостыню, поэтому туристам стоит быть готовыми к попрошайкам Давать милостыню или нет – личный выбор каждого, но большинство индусов делают пожертвования ежедневно, особенно во время посещения храмов и мечетей. Также нужно понимать, что о деньгах могут просить и мошенники, которые просто наживаются на чужой доброте.

5. Прежде чем планировать посещение религиозного места в Индии – храма, мечети, монастыря, синагоги, гурдвары и т. п. – проверьте, разрешен ли вам вход. Некоторые храмы и мечети закрыты для людей, не исповедующих их веру. Мечети также могут быть закрыты для посетителей во время молитв или по пятницам.

В религиозных местах Индии следует прикрывать ноги и руки, а в некоторых даже снимать обувь перед входом. Иногда в храмы не допускают посетителей, одетых в кожаную одежду. Кроме того, запрещено прикасаться к голове другого человека или даже к статуе. Буддийские и индуистские святыни следует обходить по часовой стрелке.

Правила поведения в буддийских и индуистских святынях / Фото Depositphotos

6. В Индии существуют сложные социальные правила, касающиеся уважения к старшим. К пожилым людям принято уважительно обращаться "тетя" или "дядя", а к имени также может добавляться окончание "джи" в знак уважения. Большинство регионов Индии очень консервативны, поэтому лучше избегать публичных проявлений чувств.

7. На улицах Индии часто происходят домогательства. Женщин могут лапать в толпе, особенно во время фестивалей, бросать на них пристальные взгляды и пытаться завязать разговор. Туристкам рекомендуют не садиться в такси, если в машине есть кто-то, кроме водителя, и не гулять вечером.

В общественном транспорте лучше искать вагоны и места, специально отведенные для женщин. Кроме того, эксперты советуют носить обручальное кольцо, даже если туристка не замужем, темные солнцезащитные очки и наушники (выключенные), чтобы избежать лишнего внимания.

Калькутта, Индия / Фото Depositphotos

Индия – это страна, которая может нравиться или нет, но она точно не оставит никого равнодушным. Чтобы насладиться этой страной, стоит забыть о предрассудках, уважать местные законы и обычаи и всегда быть начеку.