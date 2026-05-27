Амазонка, космодром и легендарная тюрьма: почему стоит посетить Французскую Гвиану

Мало кто знает, что самая длинная сухопутная граница Франции пролегает не в Европе, а среди дикой южноамериканской сельвы. Этот удивительный заморский департамент сочетает в себе современные космические технологии, мрачную историю легендарной каторги и нетронутую природу Амазонии.

Большинство путешественников ассоциируют Францию с Эйфелевой башней и в целом с Парижем или Лазурным Берегом, однако у этой страны есть уголок, который значительно расширяет горизонты туриста – Французскую Гвиану. 24 Канал охотно расскажет обо всем этом подробнее.

Франция имеет самую длинную сухопутную границу с Бразилией, и вот как так получилось

Свою самую длинную сухопутную границу Франция делит вовсе не с Испанией или Германией, как часто считают, а с Бразилией. Дело в том, что существует особый кордон длиной аж 730 километров в глубине непроходимой Амазонской сельвы. Он разделяет бразильский штат Амапа и французский заморский департамент Французская Гвиана.

Что же это за регион и откуда он во Франции взялся? Французская Гвиана раскинулась на побережье Атлантического океана в Южной Америке, занимая солидную площадь в 84 000 квадратных километров – это почти как Одесская, Николаевская и Херсонская области вместе. Скажем больше, это второй по площади регион Франции и самая большая заморская территория Европейского Союза.

Да, это часть ЕС в Латинской Америке. Здесь действуют абсолютно те же правила, что и в Париже – местные имеют французские паспорта, а рассчитываются только в евро. В 2022 году население этого экзотического уголка оценивали в 295 000 человек, как отмечает Encyclopædia Universalis France.

Природные границы Французской Гвианы очерчены рекой Марони на западе, граничащей с Суринамом, рекой Ояпок на востоке и горами Тумук-Умак на юге, которые отделяют ее от Бразилии. На севере же шумит Атлантика.

История же этих земель полна драматических поворотов. Здешнее побережье еще в 1498 году заметил Колумб. Тордесильясский договор 1494 года делил Новый Свет только между Португалией и Испанией, но и французы не били баклуши, а с XVI века упорно пытались урвать себе кусок пирога. И уже в 1643 году здесь появились первые их постоянные поселения и основана нынешняя столица – город Каенна.

Современные очертания границы с Бразилией юридически заложены Утрехтским миром в 1713 году, а окончательно их зафиксировал Женевский арбитраж в 1900 году. Но перед этим произошло нечто очень важное: после бурных революционных событий власти Франции решили превратить отдаленный край Гвианы в суровое место ссылки.

В 1852 и 1858 годах здесь возвели две печально известные исправительно-трудовые колонии – Bagne de Cayenne и Bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Через эти адские каторжные лагеря прошло около 70 тысяч осужденных – как обычных уголовников, так и политических заключенных.

Самая темная страница местной истории связана с заключением капитана Альфреда Дрейфуса на жутком острове Дьявола (Île du Diable) между 1895 и 1899 годами – по полностью сфабрикованному обвинению, что стало самым громким скандалом страны в свое время. Эти страшные тюрьмы закрыли только в 1946 году, когда Гвиана официально получила статус заморского департамента Франции.

Регион Евросоюза в Южной Америке: что делать туристу во Французской Гвиане?

Сегодня Французская Гвиана стремительно превращается в магнит для искателей приключений. На 2026 год эту локацию все чаще называют развивающимся направлением, а выделяют три главных сокровища: Амазонскую сельву, космодром Куру и бывшую каторгу.

Космическая история региона началась в апреле 1964 года, когда французское правительство выбрало город Куру для своего космического центра . Локация оказалась идеальной: близость к экватору позволяет ракетам использовать скорость вращения Земли для дополнительного ускорения. Сейчас Гвианский космический центр является главной стартовой площадкой Европейского космического агентства. Всего в 60 километрах от Каенны, на самом берегу океана, запускают сверхсовременные ракеты Vega-C и Ariane 6, которые выводят на орбиту военные, метеорологические и коммуникационные спутники.

Так что вот ответ на вопрос "что такое Французская Гвиана" – это удивительное место, где европейская цивилизация тесно переплелась с дикой природой Амазонии. Здесь можно стоять у реки Ояпок, находясь в Евросоюзе, и смотреть на бразильский берег. А перелет туда, к примеру, авиакомпанией Air Caraïbes из Парижа длится от 8 до 9 часов, билет вне сезона стоит около 600 евро.

