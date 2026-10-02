0 евро за бронирование, но до 50 евро после: сколько на самом деле стоят "бесплатные" экскурсии

Пешеходные экскурсии без предварительной оплаты стали популярным способом познакомиться с европейскими городами. Но за формулировкой "бесплатно" скрывается система, в которой заработок гида в значительной степени зависит от чаевых туристов.

BBC рассказывает, как устроены такие туры, почему для экскурсоводов важно количество участников и сколько путешественники могут оставить после приятной прогулки по городу.

Как работают "бесплатные" пешеходные экскурсии?

Туристы бронируют экскурсию без предварительной оплаты, а по ее окончании сами решают, сколько оставить гиду. Именно чаевые становятся основным источником его заработка. Модель таких туров начала распространяться по Европе в начале 2000-х годов. Впоследствии появились платформы Sandemans Tours, Guruwalk, Walkative и Free Tour, где независимые гиды могут рекламировать свои маршруты.

Однако для экскурсоводов это не всегда означает отсутствие расходов. Некоторые платформы взимают плату за бронирование или за каждого гостя, пришедшего на тур. Гид Дафна рассказала, что через одну из компаний платит 3 евро за каждого участника. Поэтому небольшие чаевые могут оставить ей очень мало заработка или даже привести к убыткам.

Проблемой становятся и туристы, которые не приходят на забронированную экскурсию. Однажды Дафна ждала в Риме пятерых человек, но никто не появился. Для нее это означало потерянное время и доход.

Почему чаевые имеют такое значение для гида?

Несмотря на название "бесплатная", такая экскурсия остается работой, оплата за которую зависит от участников. Хизер Мэй Эллис, президент Ассоциации гидов Берлина, отмечает, что турист может буквально воспринять слово "бесплатно" и решить, что платить ничего не нужно. Платформы советуют оставлять гидам приемлемую сумму, но подчеркивают: экскурсоводы не должны давить на туристов из-за чаевых.

Некоторые рекомендуют оставлять внештатным гидам от 15 до 50 евро с человека, однако это лишь ориентир. Например, в Вене гид во время новогодней экскурсии назвал минимальной суммой 20 евро, а многие туристы оставили по 25 евро. Дафна, которая живет в Риме, рассчитывает как минимум на 15 евро с человека. Если же экскурсия действительно понравилась, турист может оставить больше. А если тур совсем не понравился, путешественник может просто уйти.