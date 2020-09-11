Пора длинных отпусков завершилась, а значит время планировать небольшие осенние путешествия. Один из самых популярных вариантов – культурная столица Украины – Львов. "Попсовый", – можете скептически заметить вы. А мы предложим вам подборку оригинальных вариантов времяпрепровождения в городе Льва, которые откроют вам его с новой стороны.

Что посмотреть и где поесть во Львове, даже если посещали этот город десятки раз (а также – несколько лайфхаков для туристов) – в материале сайта 24 канала.

Куда пойти?

Львовская свечная мануфактура

Расположение: площадь Музейная, 1

Детали: candles.lviv.ua

Во Львове издавна изготовляли свечи. Сначала, чтобы просто поддерживать свет. Сейчас же свеча имеет несколько другую функцию – декор, определенная магия и релакс.

Львовская свечная мануфактура – семейное дело супругов Андрея и Оксаны Сидорив. Это – атмосферное пространство для разговоров при свечах с бокалом вина или за чашечкой кофе с эклерами и одновременно лавка, где можно найти свечу ручной работы на любой вкус или же создать свою.



Львовская свечная мануфактура / Фото Светлана Попова, 24 канал

В двухэтажном пространстве мануфактуры проводят свечные мастер-классы, в том числе и для детей, различные встречи и лекции и винные дегустации.

Здесь есть собственное производство. Свечи делают из природных компонентов, натуральными являются и ароматы (вереск, лаванда, сандал и т.п.). Однако, при желании, можно сделать или приобрести свечу без запаха. Горят хлопковые нити или деревянные ноты, которые при этом потрескивают, создавая эффект камина и атмосферу дома и покоя.

Магазинчик в свечной мануфактуре / Фото Светлана Попова, 24 канал

Музейно-культурный комплекс пивной истории "Львиварня"

Расположение: ул. Клепаровская, 18

Детали: lvivarnya.com.ua

Современный музейный комплекс, аналогов которому нет в Украине. В частности, здесь вы узнаете, почему с XVI века во Львове строят только каменные здания, а пивоварни больше не располагают в центре города о субкультуре львовских батяр и почему дегустаторами пива здесь работают только женщины. Многие экспонаты являются интерактивными: театр теней, живая гравюра и тому подобное.

Здесь рассказывают интересные факты о производстве пива и его истории / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Гости имеют возможность как продегустировать продукцию пивоварни, так и создать свой собственный сорт пива. А также – воочию увидеть процесс пивоварения и, под увеличительным стеклом, из чего состоит напиток.

На третьем этаже музея расположен арт-центр для выставок и концертов и бизнес-центр для конференций и форумов.

Мемориал Памяти героев Небесной сотни и смотровая площадка

Расположение: на перекрестке улиц Максима Кривоноса и Замковой.

Сегодня здесь расположена стела с выгравированными портретами и именами героев Небесной Сотни и три смотровые площадки. Позже мемориал планируют расширить, пристроив пешеходный мост через улицу Кривоноса в сторону Губернаторских валов.

Стелла изготовлена ​​из кортена – материал, который является долговечным и со временем меняет свою фактуру и цвет (в зависимости от погоды и времени суток). Символизирует памятник абстрактную горящую баррикаду – знак борьбы за свободу, которая продолжается до сих пор.





Стелла Памяти героев Небесной сотни / Фото Светлана Попова, 24 канал

По словам одного из авторов проекта, Андрея Лесюка, так символично получилось, что именно с этого места на Львов чаще всего нападали враги. Баррикада же якобы служит своеобразной защитой для города и нашей воли в целом.

Площадь с террасами здесь тоже не случайно: древние гравюры показывают, что около 200-300 лет назад именно на этом месте были 4 террасы. В этом месте – полностью открытая панорама Львова, из которой видно 13 храмов города. Террасы также могут использоваться для различных выставок и перформансов.

С мемориала открывается великолепный вид на город / Фото Светлана Попова, 24 канал

Обзорная экскурсия по Львову с местным гидом

Об основных исторических данных и достопримечательностях города Льва, вероятно, по крайней мере слышали большинство украинцев. Однако есть факты, которых не знает Википедия и какими могут поделиться лишь люди, которые не один год изучали историю города.

Гид расскажет вам об объектах ЮНЕСКО во Львове (здесь их 2500, что составляет около 60% от всего украинского наследства). А также – где найти "сидячую статую Свободы", сколько килограммов золота в интерьере Оперного театра, когда во Львове начали строить метро (да, это не шутка) и почему это дело забросили, и где в городе можно увидеть Великую китайскую стену.

Список гидов, рекомендованных Львовским городским советом – здесь.

Историческая часть Львова / Фото Светлана Попова, 24 канал

Экскурсия "Чудо-бусе"

Продолжительность: 1,5 часа.

Стоимость: 150 грн для взрослых, 75 грн для детей до 13 лет.

Детали: bit.ly/3bNU9Zk

Если у вас нет возможности/желания долго гулять по городу Льва пешком, непопсовые места можно посетить во время тура "Чудо-бусом" (или "Чудо-поездом"). Организаторы предлагают большую обзорную экскурсию (ее маршрут в принципе пешком обойти – очень сложно) с посещением мест, которых ни в одной другой туристической программе вам не покажут.





Чудо-бус / Фото chudotour.com.ua

Также во Львове в ближайшее время (ориентировочно – до конца сентября) откроется ряд новых объектов, в частности:

Музей Митрополита Андрея;

Подземелья Преображенской церкви;

Музей города.

Можете стать одними из первых посетителей.

Мэр Львова Андрей Садовый также рассказал журналистам, что в конце сентября здесь наконец откроют отреставрированную площадь с фонтаном перед Оперным театром. В следующем же году, по словам мэра, город имеет амбициозную цель – открыть большой парк развлечений, который стал бы аналогом европейских Europa-Park или Gardaland.

Неторопливая экскурсия поможет лучше почувствовать атмосферу города / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Где поесть?

Ресторан "Очень высокая кухня"

Расположение: площадь Рынок, 14 (чердак)

Детали: bit.ly/3iu3193

Уникальный ресторан, где нет постоянного меню и официантов. Гости договариваются непосредственно с поварами о том, что хотят попробовать: размер порции, способ приготовления, ингредиенты и тому подобное. Также отдельно по специальной шкале, определяют стоимость еды.

Готовыми здесь можно заказать лишь небольшой перечень закусок и десертов, а также – напитки. Хотя последние тоже не являются постоянными и можно миксовать коктейли на свой вкус.



Колонки для заведения создали львовские мастера / Фото Pretty High Kitchen, tripadvisor

Особенностью заведения является и музыка – она ​​звучит из винилов через колонки, изготовленные львовскими мастерами. Каждый из гостей может попросить включить композицию с лично выбранного винила.

Расположен ресторан на пятом (самом высоком) этаже Венецианской каменицы – отсюда и название, которое является своеобразной игрой слов.

Театр пива "Правда"

Расположение: площадь Рынок, 32

Детали: www.pravda.beer

Владельцы заведения уверяют: они – единственные в Украине, кто варит пиво с шишками свежего хмеля, цветами бузины или подсолнечником. И называют его мануфактурным, поскольку варится оно сравнительно небольшими партиями.



"Правда" имеет собственный оркестр / Фото Светлана Попова, 24 канал

Также в "Правде" есть возможность заказать экскурсию на пивоварню – посмотреть, как здесь производят пиво и попробовать свежий напиток прямо из чана.

Здесь играет собственный духовой оркестр, ПРАВДА-orchestra, а повара готовят авторские блюда на открытой кухне. Поэтому заведение называют именно театром пива, а не просто пивоварней.



Новое оригинальное блюдо заведения – "Грызло" / Фото "Правда"

Кафе "Doctor Faust"

Расположение: ул. Армянская, 14

Детали: bit.ly/2RcZS1e

Когда-то в этом доме жил львовский алхимик, который, как гласит легенда, заключил сделку с дьяволом и имел сверхчеловеческую силу. Интерьер заведения переносит гостей в его старинную квартиру, а само кафе называют самой мистической ресторацией Львова.

Все комнаты в заведении оформлены в разных цветовых гаммах и каждая имеет свою атмосферу. Внутри можно увидеть немало артефактов масонов, которые якобы здесь заседали ранее, а также – предметы быта самого алхимика, которые нашли в доме во время ремонта.





В заведении сохранилось много символов масонов / Фото Светлана Попова, 24 канал

Кухня – средиземноморская и украинская, однако многие блюда подаются в авторской интерпретации.

Ресторан-музей "Гасова лямпа"

Расположение: ул. Армянская, 20

Детали: bit.ly/2Rc9Foe

Именно львовские фармацевты Ян Зег и Игнаций Лукасевич в 1853 году изобрели керосиновую лампу, которая в свое время сделала жизнь многих людей более комфортной. Собственно в ресторане можно увидеть ее точную копию и коллекцию из более чем 500 других экземпляров лампы (по количеству – вторая крупнейшая в Европе).

Будьте готовы подниматься на второй этаж по лестнице со светофором, которыми можно двигаться только в одном направлении (возможно, придется немного постоять на красном) и встрече с проводником-фонарщиком, который поможет вам попасть в заведение.





Один из изобретателей керосиновой лампы на фасаде заведения / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Кухня – европейская, однако можно попробовать и концептуальные блюда, о которых отдельно рассказывается на одном из этажей ресторана, и выпить из лабораторной колбы вместо рюмки. Все это, конечно же, при свете керосиновой лампы.

Хмельной дом Роберта Домса

Расположение: ул. Клепаровская, 18

Детали: robertdoms.lviv.ua/

Львовяне помнят этот ресторан под названием "Золотой колос" – его открыли еще в середине 80-х годов XX века в подвальных производственных помещениях Львовской пивоварни. В те времена заведение быстро приобрело популярность среди поклонников свежего "Львовского".

Уже в 2007 году ресторан возобновил работу с новым названием – в честь Роберта Домса, львовского пивовара и состоятельного инженера, который еще в середине XIX в. обустроил здесь процесс производства пива.



Ресторан популярен среди львовских поклонников пива / Фото Хмельной дом Роберта Домса

В заведении есть 4 зала, где на больших экранах транслируют важные спортивные и культурные события. Кухня – европейская и украинская, предлагают дегустационные пивные наборы.

Лайфхак для туристов

Во Львове существует единственный туристический портал Lviv.travel, где собрана вся актуальная информация о предстоящих событиях в городе, а также – о местах и заведениях, которые стоит посетить. Кроме того, во львовском туристическом центре (как на сайте, так и непосредственно в офисе на площади Рынок, 1) есть возможность выбрать экскурсии и узнать полезную информацию о популярных местах.

Здесь же можно приобрести Lviv City Card – уникальный продукт, который в Украине на сегодня есть только во Львове. Карточка дает возможность в течение определенного времени (24, 48 или 72 часа) бесплатно или со скидкой посетить ряд культурных и туристических достопримечательностей и учреждений. Сюда также включены проезд в троллейбусах и трамваях (в перспективе планируют добавить еще маршрутки и автобусы).

Как добраться из Киева во Львов?

Самый быстрый способ (1-1,5 часа) – самолет. Прямые рейсы из Борисполя выполняют авиакомпании МАУ и Windrose. На сегодня стоимость билета стартует от 1200 грн в одну сторону.

Несколько дольше придется ехать поездом – от 5 часов (Интерсити) до 10 и даже 14 дневными и ночными рейсами. Минимальная стоимость билета – 160 грн (плацкарт).

Автобусом на дорогу потратите 7-9 часов. Если успеете приобрести акционный билет (некоторые автобусные компании регулярно предлагают скидки), то можно добраться до города Льва за 250-300 грн (минимальная цена).

Автомобилем 540 км из столицы преодолеть можно в среднем за 7,5 часов.