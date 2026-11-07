Не только площадь Рынок: 3 места во Львове, которые стоит посетить

Знакомство со Львовом часто начинается с площади Рынок, старинных улочек, уютных кафе и красивых внутренних двориков. Однако в городе есть немало других мест, которые помогут увидеть его с другой стороны.

Если вы уже прогулялись по историческому центру и хотите продолжить знакомство со Львовом, добавьте в маршрут несколько необычных остановок, пишет Visit Ukraine.

Здесь есть места с богатой историей, музейными коллекциями и живописными видами.

Куда пойти во Львове после площади Рынок?

Лычаковское кладбище

Это одна из самых известных исторических достопримечательностей Львова, где можно больше узнать о прошлом города и людях, которые творили его историю. Здесь покоятся выдающиеся писатели, художники и общественные деятели.

Особое внимание туристов здесь привлекают старинные надгробия и скульптуры, каждая из которых имеет свои архитектурные и художественные особенности.

Музей "Арсенал"

Любителям истории стоит посетить музей "Арсенал", где представлена коллекция старинного оружия и доспехов. Экспозиция позволяет увидеть, как менялось вооружение в разные исторические периоды, а также познакомиться с мастерством оружейников прошлых веков.

Парк "Высокий замок"

Если после прогулок по городским улицам хочется побыть поближе к природе, можно отправиться в парк "Высокий замок". Это прекрасное место для пеших прогулок в любое время года, которое позволяет отдохнуть от городской суеты.

Планируя маршрут по Львову, не отказывайтесь и от спонтанных остановок. Зайдите в небольшой книжный магазин, посетите кофейню или прогуляйтесь по улице, на которой еще никогда не были. Именно такие неожиданные открытия оставляют теплые воспоминания о городе.