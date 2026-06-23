Полное затмение и величественные киты: чем удивляет туристов самый холодный город Европы летом 2026
Пока европейские курорты страдают от рекордной жары, путешественники всё чаще выбирают прохладный Рейкьявик для летнего отдыха. Эта уютная столица предлагает немало удивительных приключений под северным солнцем.
В 2026 году вообще наблюдается настоящий бум экологических путешествий в Исландию, где средняя температура в июле держится на комфортной отметке около 12 градусов. 24 Канал расскажет об этом подробнее.
Смотрите также Где летом в Европе море самое холодное и почему все равно туда постоянно растёт поток туристов
Почему Рейкьявик стал главным убежищем от аномальной жары?
Новый тренд летнего отдыха в холодных краях называется coolcations. И он стал настоящим спасением для тех, кто устал от изнурительной летней духоты на переполненных традиционных курортах. Одной из популярных локаций в рамках этого тренда является столица Исландии – Рейкьявик.
Со среднегодовой температурой всего 4,3 градуса город прочно удерживает звание самой холодной столицы на европейском континенте. Однако летний сезон превращает этот уютный уголок в настоящий эпицентр жизни, где солнце светит до 21 часа в сутки, даря бесконечное время для приключений.
Как провести время в самой холодной столице Европы?
Одним из главных развлечений летнего сезона являются морские круизы в заливе Факсафлой. Именно летом шансы встретить величественных горбатых китов и забавных тупиков, которые гнездятся на побережье до середины августа, самые высокие.
Самые красивые виды Рейкьявика с дрона: смотрите видео Relaxingwithcalmmusic18
А после ветреной прогулки по океану лучше всего согреться в знаменитой Голубой лагуне (Blue Lagoon), расположенной в 40 минутах езды от города. Входной билет туда стоит несколько десятков евро, но это вполне оправданная инвестиция в полное расслабление среди минеральных источников.
Для тех, кто ищет что-то поближе, в самом сердце Рейкьявика работает геотермальный пляж Наутольсвик (Nauthólsvík). Там искусственная лагуна с подогревом позволяет нежиться на золотистом песке даже в суровую исландскую погоду.
Какие культурные сокровища и уникальные явления ждут туристов?
Путешественникам стоит приобрести городскую карту Reykjavik City Card – она открывает двери в многочисленные музеи и бассейны. Её цена – примерно 60 евро за два дня – может показаться высокой, но сравните: отдельно только выставка The Settlement Exhibition, построенная вокруг раскопанного в 2001 году аутентичного длинного дома викингов, стоит около 20 евро, а вход в Национальный музей Исландии, где можно увидеть легендарные средневековые двери из Вальтьёфсстадура, украшенные резьбой по мотивам древних саг, обойдется в 23 евро. А таких интересных мест за два дня можно посетить гораздо больше.
Что стоит увидеть и чем заняться в столице Исландии: смотрите видео Got2Go
Лето 2026 года готовит для гостей города ещё и уникальный сюрприз – 12 августа над Рейкьявиком состоится редкое полное солнечное затмение, которое привлечёт тысячи любителей астрономических явлений. Кроме того, город будет бурлить фестивалями. В июне здесь отмечают День рыбака и День независимости, в августе проходит масштабный Reykjavik Pride, а также знаменитая Ночь культуры и Рейкьявикский марафон.
Почему экстремалы выбирают развлечения на границе континентов?
Для настоящих экстремалов самая холодная столица Европы предлагает развлечения, от которых перехватывает дыхание. Чего стоит одно только погружение в кристально чистую воду температурой 2 градуса в разломе Сильфра (Silfra Fissure), где можно буквально прикоснуться руками к двум тектоническим плитам – Североамериканской и Евразийской. Или же поход на Ватнайёкюдль (Vatnajökull) — крупнейший ледниковый купол Европы, дарящий ощущение настоящей зимней сказки посреди лета.
После насыщенного дня приятно прогуляться по яркой улице Лейгавегур (Laugavegur), заглянуть в концептуальные магазины местного бренда теплой одежды 66°North и попробовать знаменитый исландский хот-дог. Вот всем этим Рейкьявик и доказывает, что холод – не зря новый горячий тренд в туризме.