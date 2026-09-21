Как в Тоскане, но в Хорватии: куда поехать из Загреба, чтобы полюбоваться виноградниками и красивыми пейзажами

Для многих путешественников Хорватия ассоциируется прежде всего с морем, островами и солнечным побережьем. Но на севере, недалеко от столицы, открывается совершенно иной облик страны.

О своем опыте путешествия по окрестностям Загреба рассказала журналистка издания The Guardian Мэри Новакович.

Что посмотреть в Самоборе?

Самобор расположен примерно в получасе езды от Загреба и подходит для коротких поездок. В центре города находится площадь короля Томислава с барочными зданиями пастельных оттенков и кафе. Через город протекает река Градна, а деревянные мосты ведут к церкви Святой Анастасии и зеленым зонам. Неподалеку находится бывший дом композитора Фердо Ливадича, который сейчас служит городским музеем.

За пределами города начинаются лесные маршруты. Примерно в 26 километрах от Самобора расположен природный парк Жумберак с лесами, водопадами и маршрутами для пеших прогулок и велосипедных поездок. Можно также отправиться в долину Слапница и к водопадам Враняк. Еще одна достопримечательность – руины замка Окич, возвышающиеся на холме почти на высоте 500 метров над уровнем моря.

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Почему Плешивицу сравнивают с Тосканой?

Недалеко от Самобора расположена винная дорога Плешивица, где работает более 30 виноделен. Виноградники занимают склоны между лесистыми холмами, создавая пейзаж, который Мери Новакович сравнивает с Тосканой. Регион особенно известен игристыми винами.

Виноградники / фото Get Your Guide

Среди местных виноделен есть Griffin, история которой связана с семьей Иванчичей. Их предки получили дворянский титул и герб от Марии Терезии в 1759 году, а название винодельни происходит от изображенного на гербе грифона. Во время дегустации журналистка попробовала игристое розовое вино, шардоне, а также местные сыры и вяленое мясо.

Какие блюда стоит попробовать в регионе?

Одной из главных местных гастрономических визитных карточек является кремшнита – заварной десерт из слоеного теста с сахарной пудрой. В Самоборе его советовали попробовать именно в Kavana Livadić на главной площади. Еще одно традиционное блюдо – рударская гребалица, соленая выпечка с творогом, орехами, морковью или зеленью. Что готовили жены шахтеров из села Руде, а сегодня она имеет защищенный статус ЕС и собственный фестиваль.

Десерт кремшнита / фото UkPaolo

Также в регионе готовят copanjek – тонкий пирог с творогом и зеленью, который раньше было удобно брать с собой на виноградники. Еще одна гастрономическая локация – это винодельня и ресторан Korak в Плешивице, отмеченные звездой Мишлен. Заведение принадлежит семье, которая уже несколько поколений занимается вином и кухней. Здесь используют собственные и местные продукты, а меню меняют в зависимости от сезона.

А осенью местные холмы становятся особенно интересными для гастрономических поездок: в сезон появляются трюфели и грибы, а в городе Ястребарско 25 – 27 сентября 2026 года должны пройти "Дни вина".