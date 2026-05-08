Где родился Сергей Танчинец из "Без обмежень" и что там посмотреть туристу

Этот небольшой, но чрезвычайно самобытный город на Закарпатье подарил Украине одного из самых известных рок-певцов. Речь идет о Сергее Танчинце, фронтмене и продюсере группы "Без обмежень".

А родной для него город – это, конечно, Мукачево. Благодаря материалам visitukraine.today и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Смотрите также Для комфортного выходного: вот 3 замка Закарпатья, которые можно увидеть за 1 день

Что известно о Сергее Танчинце и какой город для него родной?

Сергей Танчинец родился 8 мая 1982 года в городе Мукачево Закарпатской области, как отмечает viva.ua. Его мама работала киномехаником, а отец инженером.

Семья не имела отношения к шоу-бизнесу, однако будущего музыканта с детства окружала творческая среда. Сам артист никогда не забывает, что является уроженцем Мукачево, и регулярно его посещает.

Мукачево, конечно – особый город для меня, потому что это родная земля и здесь очень приятно выступать,

– рассказывал в разговоре с varosh.com.ua Танчинец.

Группа "Без обмежень", фронтменом и продюсером которого является Сергей Танчинец, основали в 1999 году. Почти 20 лет длился путь к широкому признанию, а переломным стал 2016 после выступлений на "X-факторе". В 2019 году песня "Зорі запалали" набрала свыше 30 миллиона просмотров на ютубе за месяц.

Супер-хитовая песня "Зорі запалали" от группы "Без обмежень": смотрите видео Bezobmezhenua

В 2020 Танчинец получил звание заслуженного артиста Украины. А с началом полномасштабного вторжения России в 2022 году музыкант вступил в Мукачевский батальон ТрО и вместе с группой собрал в поддержку ВСУ десятки миллионов гривен.

Мукачево: какие топовые локации для туриста в 2026 году предлагает этот город?

В туристических пособиях часто пишут, что Ужгород – сердце Закарпатья, а Мукачево – его душа. Этот живописный город лежит на берегах реки Латорица среди гор, и есть там одна доминанта – средневековый замок Паланок на вулканической горе в 68 метров.

Именно вокруг этой крепости фактически и развивали город на протяжении столетий. Современные стены замка датируют XIV – XVII веками, но "Венгерская хроника" указывает, что уже в XI веке здесь существовали укрепления – в 1086 году их тщетно пытались взять половцы.

Князь Федор Корятович, который позже владел замком, значительно перестроил крепость. А еще приказал вырубить в скале 85-метровый колодец, который, к слову, сохранился по сей день. Ежегодно замок Паланок принимает десятки тысяч гостей, что свидетельствует о его неизменной туристической привлекательности.

Сегодня это отреставрированная средневековая крепость с залами истории и этнографии, картинной галереей, уникальной коллекцией иконописи и тому подобным. Есть здесь и камера пыток, и пивная Ракоци, и дегустационный зал закарпатского вина. А с террасы открывается панорамный вид на город и карпатские предгорья.

Все о Мукачево сегодня – замок Паланок и другие интересные места: смотрите видео PakuemoValizy

Действительно, кроме замка, в Мукачево красивый центр с атмосферной архитектурой и закарпатскими гастрономическими традициями. А немалое количество гостеприимных виноделен и венгерско-украинский колорит региона делает каждую поездку сюда особенным опытом.

Мукачево – это город, который даже проездом невозможно просто проехать. Потому что он прекрасен,

– метко написала в фейсбуке специалист по туризму Наталья Лозовская.

Рекомендация редакции: от Мукачево до Ужгорода – всего менее 50 километров, поэтому их можно совместить в однодневный маршрут вместе, а если на уикенд, то даже вместе с замком Сент-Миклош в Чинадиево и замечательным аквапарком "Карпатия" в том же Мукачево.

Какие еще интересные туристические магниты Закарпатской области стоит увидеть в 2026 году?

Знали ли вы, что Рахов на Закарпатье является самым высокогорным городом и районным центром Украины? Его улицы разбросаны на высотах от 400 до 1200 метров над уровнем моря. А неподалеку, в селе Деловое, стоит еще и знак, что свидетельствует о расположении географического центра Европы с 1887 года.

Непременной точкой маршрута туриста в регионе является Ужгородский замок, который строили и перестраивали в течение X – XVII веков. А еще сразу возле замка расположен скансен – музей народной архитектуры под открытым небом, где собраны аутентичные деревянные дома, церкви и мельницы из разных уголков Закарпатья.