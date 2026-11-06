Электронные очереди в кафе и отсутствие PayPass: что туристам из Украины нужно знать о Южной Корее

Южную Корею сложно назвать популярным туристическим направлением среди украинцев. Но тенденция к открытию новых необычных мест заставила путешественников заговорить и об этой далекой стране. Правда, о некоторых нюансах стоит узнать заранее.

Украинка @kristikuzenko уже 5 раз летала в Южную Корею. Она поделилась с другими туристами важными фактами, которые нужно знать перед поездкой в эту страну.

Что нужно знать туристам, летящим в Южную Корею?

1. Большинство туристов привыкли ориентироваться в новых странах с помощью Google Maps, но в Южной Корее это приложение не работает. Туристам следует скачать альтернативное приложение – Naver Maps. Украинка советует сразу же авторизоваться в приложении, загрузив свой загранпаспорт, чтобы можно было вставать в электронные очереди в заведения и бронировать стол.

Кстати, электронная очередь в кафе и рестораны – норма для Южной Кореи. Вместо того чтобы стоять в реальной очереди, посетители регистрируются онлайн. Приложение показывает, сколько людей перед вами и примерное время ожидания столика.

Ресторан в Сеуле / Фото Depositphotos

2. Если в Украине все привыкли, что из дома можно выходить только с телефоном и без кошелька, то в Южной Корее нужно всегда носить с собой физическую банковскую карту. Дело в том, что в большинстве магазинов и заведений нет PayPass, а потому "пикнуть" телефоном за кофе не получится.

3. Наличные в Южной Корее понадобятся для покупки уличной еды, продуктов на рынках и оплаты общественного транспорта. Удивительно, но проездной на общественный транспорт можно оплачивать только наличными – карту здесь не принимают.

4. Если в планах посещение Пусана, то лучше ехать сразу туда, а уже потом в Сеул. Ведь после столицы Пусан не производит большого впечатления. Но если хочется разнообразить путешествие и все-таки добавить это место в список достопримечательностей, то из Сеула можно доехать на поезде за 2,5 часа. Если выезжать рано утром и возвращаться вечером, то этого времени хватит, чтобы увидеть все главные достопримечательности Пусана.

Главное – не бойтесь ехать в Корею. Да, там все непривычно, но очень безопасно,

– подчеркнула украинка.

Что туристам стоит знать о Южной Корее: видео

Путешествие в Южную Корею может стать необычным опытом даже для тех, кто уже побывал во многих странах. Но если заранее подготовиться ко всем нюансам, то отдых будет гораздо комфортнее, а знакомство с корейской культурой оставит много приятных впечатлений.