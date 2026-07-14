Не кладите в чемодан: эта маленькая безделушка может стать проблемой в аэропорту

Обычная безделушка для праздника, которую путешественники часто кладут в чемодан, может обернуться тщательным досмотром и конфискацией багажа. Авиаперевозчики строго запрещают перевозить этот популярный предмет из-за скрытой опасности, о которой большинство даже не догадывается.

Путешественники часто автоматически кладут в чемодан одну вещь, которая может понадобиться для празднования дня рождения, свадьбы или другого торжественного события, пишет Daily Express. Однако эта незаметная вещь может стать причиной конфискации багажа.

Что нельзя класть в чемодан?

Целый ряд ведущих авиаперевозчиков, среди которых Ryanair, TUI, easyJet, British Airways и Jet2, строго запрещают пассажирам брать с собой в полет обычные праздничные хлопушки. Оставив эту копеечную игрушку дома, вы избавите себя от лишнего стресса и изнурительных задержек в терминале.

Несмотря на свой совершенно безобидный вид, эти праздничные атрибуты запрещены к перевозке на подавляющем большинстве коммерческих рейсов. Они стоят очень дешево, но их категорически запрещено упаковывать как в ручную кладь, так и в зарегистрированный багаж. Нарушение этого правила гарантированно приведет к тщательному досмотру ваших вещей службой безопасности и изъятию находки.



Оставленные в чемодане праздничные мелочи могут испортить начало отпуска / Фото Pexels

Почему обычные хлопушки запрещены?

Такое строгое табу существует вовсе не из-за прихотей авиакомпаний. Дело в том, что внутри каждой хлопушки находится крошечный пиротехнический заряд, который и создает тот самый фирменный громкий звук при выдергивании веревки. Хотя количество взрывчатого вещества там ничтожно мало, правила авиационной безопасности классифицируют хлопушки как взрывоопасные предметы и строго запрещают их перевозку на борту воздушных судов.

Эти жесткие ограничения в равной степени касаются и других подобных развлекательных мелочей, в частности бенгальских огней, фейерверков и сигнальных ракет.

Какие еще дешевые вещи могут привести к конфискации багажа?

Помимо праздничных хлопавок, существует еще один чрезвычайно дешевый и распространенный бытовой предмет, который может вызвать серьезные проблемы при досмотре багажа. The Mirror пишет, что под строгий запрет международных авиационных правил безопасности подпадают опасные спички.

Несмотря на то, что коробка таких спичек в супермаркетах стоит копейки, их категорически запрещено перевозить в зарегистрированном багаже из-за высокого риска самовоспламенения и возникновения пожара на борту.

Хотя правила безопасности в аэропортах могут несколько отличаться в зависимости от страны и конкретной авиакомпании, правила перевозки опасных материалов действуют и строго контролируются во всем мире. Поэтому путешественникам настоятельно рекомендуется подробно изучать правила перевозки багажа выбранного авиаперевозчика.



Спички также нельзя перевозить в чемодане / Фото Pexels

Из-за каких еще вещей могут задержать в аэропорту?

Планирование путешествия требует не только тщательного подбора гардероба, но и детального изучения правил перевозки багажа. Очень часто вполне привычные и разрешенные вещи становятся причиной длительных проверок на таможенном и безопасности контроле.

Например, обычная коробка с картами (игровыми, коллекционными или картами Таро) из-за своей плотности имеет специфический вид на рентгене. Инспекторам по авиационной безопасности трудно быстро разглядеть, что находится внутри, поэтому пассажиров часто просят открыть сумку. Чтобы избежать задержек, эксперты советуют заранее доставать колоду и класть ее в отдельный лоток вместе с телефоном.

Среди вещей, которые чаще всего создают проблемы путешественникам при посадке:

Острые предметы и лезвия: классические бритвенные лезвия и маникюрные ножницы запрещено брать в ручную кладь – их нужно сдавать в багаж (разрешены только одноразовые бритвы с закрытым лезвием).

классические бритвенные лезвия и маникюрные ножницы запрещено брать в ручную кладь – их нужно сдавать в багаж (разрешены только одноразовые бритвы с закрытым лезвием). Жидкости и порошки: любые емкости с жидкостями объемом более 100 миллилитров подлежат изъятию, а пищевые порошки или протеины часто вызывают подозрение и требуют дополнительной проверки.

любые емкости с жидкостями объемом более 100 миллилитров подлежат изъятию, а пищевые порошки или протеины часто вызывают подозрение и требуют дополнительной проверки. Электроника: устройства с мощными литий-ионными батареями (от 100 до 160 ватт в час) всегда проходят отдельный тщательный досмотр, о чем подробно предупреждают в правилах безопасности авиакомпаний.

Отдельной ловушкой для туристов являются сувениры, которые они везут из отпуска домой. Например, за попытку вывезти кораллы или ракушки из Египта или на Мальдивы без специальных разрешений грозит штраф в размере 500 долларов.