5 вещей, которые лучше не брать в путешествие: какой одеждой их заменить

Собирая чемодан в поездку, легко взять больше вещей, чем на самом деле понадобится, особенно тех, которые плохо сочетаются с остальной одеждой или оказываются неудобными.

Эксперты Travel + Leisure обратили внимание на пять вещей, которые чаще всего делают чемодан тяжелее, но не практичнее. Кроме того, они рассказали о распространенных ошибках, которых следует избегать при подборе гардероба для поездки.

Речь идет не только о неудобной одежде, но и о вещах, которые занимают много места и практически бесполезны в многодневном путешествии. Их стоит заменить, чтобы собрать компактный и более универсальный гардероб.

Какая одежда в путешествии только перегружает чемодан?

Среди наименее удачных вариантов называют яркие вещи с большими принтами. Они могут выглядеть эффектно, но быстро привлекают внимание, поэтому повторно носить их в путешествии уже не так просто.

Еще одна распространенная ошибка – брать одежду только для одного образа или события. Если в программе нет особого мероприятия, такая вещь просто занимает место в чемодане и не приносит никакой пользы.

Не слишком удобными для поездок считаются и вещи из плотных тканей. Плотный деним, жесткий хлопок или другие тяжелые материалы сложнее упаковывать, а во время дороги они еще и могут создавать дискомфорт.



Одежда из денима занимает много места в чемодане / Фото Pexels

Вместо этого эксперты советуют выбирать нейтральные оттенки, которые легко сочетаются друг с другом. Белая, кремовая, черная, синяя или коричневая одежда помогает создать больше комбинаций без лишних вещей.

Вместо комплектов "на один раз" лучше брать вещи, которые можно носить по отдельности. Например, топ и юбка или шорты и штаны позволят составить несколько образов, не перегружая чемодан.

Объемная обувь тоже не лучший выбор для путешествия. Кроссовки же занимают меньше места и лучше сочетаются как с повседневной одеждой, так и с более женственными нарядами.

Отдельно советуют обратить внимание на сумку через плечо вместо спортивного рюкзака. Такой аксессуар выглядит лаконичнее, не перегружает образ и в то же время позволяет держать под рукой самое необходимое.

Обратите внимание! Универсальные вещи для путешествия должны работать не один раз, а в нескольких комбинациях. Именно это помогает сэкономить место в чемодане и сохранить комфорт в дороге.

Что стоит учесть, собирая практичный чемодан?

Главный принцип дорожного гардероба – не количество, а сочетаемость. Если вещь не сочетается хотя бы с несколькими другими, она, вероятно, только отяготит багаж.

Перед упаковкой стоит проверить, действительно ли вещь понадобится в поездке, удобно ли будет носить ее в течение дня и можно ли составить с ней несколько разных образов. Такой подход помогает избежать переполненного чемодана и оставить место для действительно нужных вещей.