Опоздаете на самолет: из-за этих вещей вас гарантированно задержат на контроле аэропорта

Вы можете положить эти вещи в чемодан и даже не задуматься, что именно они способны вызвать задержки на контроле безопасности и при посадке на самолет. Мы подготовили список таких предметов, которые стоит избегать во время сборов в путешествие.

Какие вещи не стоит брать в путешествие, чтобы не иметь проблем на контроле?

Путешественников предупреждают избегать четырех категорий предметов в ручной клади, ведь именно они чаще всего вызывают задержки и дополнительные проверки в аэропортах. Эксперты отмечают, что многие вещи кажутся безвредными, однако на практике создают проблемы на контроле безопасности.

Что стоит не класть в чемодан для путешествий / фото Canva

Прежде всего, стоит внимательно относиться к электронике с литий-ионными батареями. Устройства мощностью от 100 до 160 ватт в час допускаются к ручной клади, но правила различаются между авиакомпаниями, поэтому их часто проверяют отдельно.

Не менее распространенная причина задержек жидкости объемом более 100 миллилитров. Даже вода, кремы или средства ухода, превышающие лимит, обычно подлежат изъятию или повторной проверке.

Также эксперты советуют избегать пищевых порошков и протеинов, ведь именно порошкообразные вещества во многих странах вызывают больше всего подозрений. Пассажиров часто просят открыть упаковку или пройти дополнительную проверку, что существенно замедляет процесс.

Еще одна категория – это острые и металлические предметы: маленькие ножницы, лезвия, штопоры, сложные инструменты. Даже мелочи могут быть конфискованы и повлечь повторный досмотр багажа.

На платформе Quora туристка рассказала ситуацию, когда она взяла в самолет иглу с ватой, чтобы пошить во время перелета, но бортпроводники сразу ее изъяли. Или же другая ситуация, когда во время внутреннего рейса в Великобритании охрана забрала обычные мини-отвертки, тогда как острый мультиинструмент и другие опасные вещи без проблем прошли контроль.

Специалисты отмечают: перед каждой поездкой стоит проверить правила конкретной авиакомпании, ведь именно привычные повседневные вещи чаще всего становятся причиной длинных очередей и задержек на контроле безопасности.

Какие еще советы стоит знать туристам?