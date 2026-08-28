Не кладите это в чемодан: какие вещи нужно брать с собой в салон самолета

Собираясь в путешествие на самолете, пассажиры часто складывают часть вещей в чемодан, а потом уже в аэропорту обнаруживают, что некоторые предметы вообще нельзя перевозить в багаже. В то же время есть вещи, которые, напротив, должны оставаться именно у пассажира.

Стюардесса Татьяна Иванихина рассказала , что стоит положить в ручную кладь, а с какими предметами пассажира могут не пропустить на борт.

Что обязательно должно быть в ручной клади?

Паспорт, документы, деньги, телефон и другая техника могут перевозиться в салоне. Фотоаппарат также можно брать с собой. Отдельная категория – это powerbankи и запасные батарейки. Их нужно перевозить именно в ручной клади, а не сдавать в багаж.

Электронные сигареты также разрешены только в салоне самолета. Класть их в багаж нельзя. Это касается и лекарств. По словам стюардессы, их не просто можно, а стоит брать именно в ручную кладь.

Что можно брать в ручную кладь / инстаграм tanya_ivanikhina_

Можно ли взять на борт детское питание?

Детское питание также можно перевозить в ручной клади. При этом для него существует исключение по объему: допускается упаковка объемом более 100 миллилитров. В салон можно взять и музыкальную колонку, если она соответствует правилам конкретного авиаперевозчика.

А вот с копьями при перевозке нужно быть осторожными. Стюардесса отмечает, что требования могут отличаться в зависимости от аэропорта. Поэтому перед поездкой лучше проверить правила именно того аэропорта, из которого будет происходить вылет.

Какие предметы не пропустят через контроль?

Есть вещи, которые пассажир не сможет пронести на борт в своей ручной клади. Прежде всего это предметы, которые могут представлять опасность во время полета или использование которых в салоне самолета может быть запрещено правилами безопасности. К таким предметам относятся ножи, гвозди, большие острые предметы и некоторые инструменты.

Поэтому перед прохождением контроля стоит внимательно проверить содержимое сумки, особенно если после предыдущих поездок в ней могли остаться подобные предметы.