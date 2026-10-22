Не пакуйте чемодан, пока не узнаете это: что на самом деле разрешено брать в ручную кладь и багаж

Неправильно упакованные вещи могут привести к задержкам и трудностям при прохождении контроля в аэропорту. Чтобы избежать неприятных ситуаций перед поездкой, пассажирам важно заранее ознакомиться с правилами провоза предметов на борту.

Пассажирам рекомендуют внимательно относиться к тому, что именно они кладут в чемодан и ручную кладь, ведь в аэропорту даже мелкая ошибка может обернуться лишними проверками, говорится в видеоролике в TikTok стюардессы @zahmarna.kate.

Что может вызвать проблемы при посадке?

По словам бортпроводницы, в первую очередь пассажирам стоит обращать внимание на вещи, которые могут показаться безопасными, но во время досмотра вызывают вопросы у служб безопасности. Речь идет о предметах с жидкостями, острых аксессуарах и любых вещах, не соответствующих нормам перевозки. Именно такие мелочи часто затягивают прохождение проверки и заставляют человека перекладывать содержимое сумки прямо в аэропорту.

Отдельно она подчеркивает, что перед поездкой стоит еще раз проверить требования именно своей авиакомпании, поскольку правила в отношении багажа и ручной клади могут различаться. Если пассажир летит с пересадками, лучше ориентироваться на самые строгие условия, чтобы избежать неприятных сюрпризов на этапе регистрации или досмотра.

Как подготовить вещи к полету?

Чтобы собрать чемодан без лишнего стресса, пассажирам рекомендуют заранее рассортировать вещи по категориям и отдельно проверить ограничения в отношении жидкостей, электроники и опасных предметов. Это особенно важно для тех, кто берет в салон ценные вещи или лекарства, ведь их нужно упаковывать так, чтобы они не вызывали вопросов при досмотре.

все жидкости лучше переливать в разрешенный объем и складывать отдельно;

острые и колющие предметы стоит проверить дважды;

документы, деньги и технику лучше держать в ручной клади;

перед вылетом нужно перечитать правила конкретного перевозчика.

Что можно и что нельзя брать на борт самолета?

Портативные зарядные устройства, запасные аккумуляторы и электронные сигареты

Портативные зарядные устройства, дополнительные аккумуляторы и электронные сигареты необходимо перевозить в ручной клади, поскольку они содержат литиевые батареи. Спички и газовые зажигалки также обычно должны находиться у пассажира в салоне самолета, но на них распространяются отдельные ограничения авиакомпаний.

Ножи, большие ножницы и туристическое снаряжение

Острые предметы и туристические инструменты, которые запрещено проносить в салон, следует упаковывать в зарегистрированный багаж. Они должны быть надежно защищены, чтобы не травмировать пассажиров или сотрудников аэропорта. Допустимые размеры, типы предметов и количество зависят от правил авиакомпании и требований безопасности.

Фены, стайлеры, утюги и другая электроника

Большинство бытовых электроприборов, в частности фены, утюги и стайлеры, можно перевозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Аналогичные правила обычно распространяются на ноутбуки, фотоаппараты, планшеты, электрические зубные щетки и триммеры. В то же время устройства с литиевыми аккумуляторами могут подпадать под дополнительные ограничения, поэтому перед поездкой стоит проверить правила конкретного перевозчика.

Стюардесса рассказала подробности о перевозке багажа: смотрите видео

Обратите внимание! Лучше всего складывать вещи так, как будто досмотр состоится прямо при входе в аэропорт – тогда в пути будет гораздо меньше хлопот.