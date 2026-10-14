Об этой бесплатной панораме Львова знают далеко не все: какие еще 4 места удивят туристов

Львов остается одним из самых популярных туристических городов Украины, однако даже здесь можно найти места, о которых знают далеко не все. Вне привычных туристических маршрутов находится историческая вилла с потайными ходами, необычная набережная и смотровая площадка с панорамой старого города.

В новом выпуске ютуб-проекта "Узол и Манько" исследователи Украины Макс Узол и Оля Манько показали интересные места Львова, которые могут удивить даже тех, кто уже не раз бывал в этом городе. О топ-5 – рассказываем в материале 24 Канала.

Какую тайну скрывает вилла Ломница?

Вилла Ломница – одна из архитектурных жемчужин Львова, где стараются сохранить атмосферу былой роскоши. Как рассказала Оля Манько, здесь проводят экскурсии, во время которых можно увидеть более 400 квадратных метров исторического пространства. Особое внимание путешественников привлекли аутентичные деревянные лестницы.

Как выглядит вилла Ломница / инстаграм willa.lomnica

А еще у виллы есть потайные ходы, которые придают ей мистичность. Однако посетить это место можно не только ради архитектуры. Здесь организуют музыкальные вечера, фотосессии и свадьбы. А приятным дополнением к экскурсии могут стать пляцки и вино.

Как заброшенное озеро стало новой локацией Львова?

Duck's Lake расположено вдали от центральной части города. Раньше здесь находилось заросшее камышом озеро Налануй, которое впоследствии оказалось на территории района, начавшего активно застраиваться в 2023 году. Водоем удалось сохранить, очистить и благоустроить. Так бывшее заброшенное озеро превратилось в место для отдыха.

Как выглядит территория Duck's Lake: смотреть видео

Теперь здесь есть набережная, кафе и рестораны, а также скамейки и кресла, где можно провести время у воды. Рядом обустроены офисные помещения. Максу Узолу понравилось сочетание природы и современного городского пространства. По его словам, местные жители уже называют эту локацию новым центром Львова. Здесь устраивают пикники, а иногда и концерты. Зимой на озере также заливают каток.

Чем удивит Львовский органный зал?

Здание Львовского органного зала имеет богатую историю, насчитывающую несколько веков. Изначально здесь был костел, а в австрийский период помещения келий использовали как место заключения для бездомных и женщин, которых считали нарушительницами общественной морали. В советское время в здании обустроили спортивный зал для политехники. А в 1969 году здесь открылся органный зал.

Как выглядит органный зал / Instagram lvivorgan

Сегодня здесь можно услышать не только классическую музыку, но и известные мировые хиты, а также саундтреки к фильмам. Также здесь проводятся концерты при свечах. Еще одна изюминка – это смотровая площадка в одной из башен. По пути к ней посетители могут рассмотреть музыкальные инструменты, размещенные прямо на лестнице.

Почему стоит посетить музей "Тюрьма на Лонцкого"?

Во Львове есть не только архитектурные памятники и уютные места для прогулок, но и локации, напоминающие о трагических страницах украинской истории. Одна из них – национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Музей посвящен памяти людей, пострадавших от тоталитарных и оккупационных режимов. По словам Макса Узола, посещение этого места оставляет тяжелое эмоциональное впечатление, ведь здесь можно увидеть помещение, в котором содержали заключенных.

Как выглядит локация: смотреть видео

Посетители могут зайти в кабинет следователя, где сохранились предметы и атмосфера того времени, а также увидеть фотолабораторию, в которой делали и проявляли снимки арестованных. Камеры закрыты, однако заглянуть внутрь можно через специальные окошки. Это место помогает лучше понять историю репрессий и почтить память их жертв. Вход в музей бесплатный.

Где во Львове найти смотровую площадку без толп?

Смотровая площадка "Вернисаж" расположена недалеко от площади Рынок, а именно на 6-м этаже одноименного торгового центра. Оля Манько советует обратить внимание на эту локацию из-за панорамного вида на историческую часть города.

Смотровая площадка "Вернисаж" / фото предоставлены для 24 Канала

Отсюда можно рассмотреть знаковые здания Львова и увидеть знакомые улицы с другого ракурса. Среди преимуществ смотровой площадки: бесплатный вход и небольшое количество посетителей.