Опасность возникает в мгновение ока: как спастись во время грозы в горах

Гроза в горах может представлять серьезную опасность даже для опытных туристов. При малейших признаках ее приближения следует немедленно спускаться вниз, ведь последствия могут оказаться фатальными.

В Укргидрометцентре напомнили туристам, почему опасно находиться во время грозы в горах и как спастись от молнии, града и наводнений.

Почему гроза особенно опасна в горах?

Молнии, град и наводнения могут возникать очень внезапно и оставлять минимум времени на реакцию. На вершине горы турист оказывается среди самых высоких объектов, а потому риск поражения молнией становится очень большим. При чем опасен не только прямой удар, ведь ток распространяется через влажную почву и камни.

При первых признаках грозы немедленно спускайтесь в лес или долину. Найдите сухую яму или глубокую впадину и переждите там. Но не ложитесь в ней, а сядьте на корточки, обхватив колени руками, а стопы держите вместе. Телефон и другие металлические предметы отложите подальше от себя.

Если негде укрыться, сядьте на свой рюкзак, предварительно сняв с него металлические детали, и старайтесь не касаться земли. Ни в коем случае не прячьтесь от молнии под деревом.

Даже когда гроза уже закончилась, не возвращайтесь сразу на вершину – подождите не менее 30 минут после последнего раската грома, ведь молнии могут ударять даже после грозы.

Не меньшую опасность для туристов представляет град диаметром от 20 миллиметров. Здесь алгоритм действий аналогичен – нужно немедленно спуститься с вершины, но при этом прикрыть голову рюкзаком или кариматом и наклониться вперед. По возможности попытайтесь быстро разложить палатку.

Молния в горах / Фото Depositphotos

Как спастись от наводнения?

Во время сильного ливня горные ручьи могут за считанные секунды превратиться в мощные водные потоки. Вместе с камнями и грунтом вода образует сель – разрушительный поток, движущийся со скоростью 15 метров в секунду.

Чтобы не оказаться на его пути, избегайте рек еще до начала грозы. Если услышали сильный шум реки, немедленно поднимитесь по склону на 50 – 100 метров. Ни в коем случае не пытайтесь переждать поток.

Отметим, что сильные ливни в Украинских Карпатах возникают преимущественно летом во второй половине дня. Туристов призывают следить за прогнозом погоды и не подниматься в горы, если уже объявлено предупреждение об опасности.