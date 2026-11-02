Стюардесса перечислила 6 вещей, которые пассажиры могут попросить бесплатно: об этом знают не все

Во время авиаперелета пассажиры обычно рассчитывают на стандартный сервис: напитки, питание и помощь бортпроводников. Однако возможности экипажа не ограничиваются только этим.

О полезных лайфхаках для пассажиров рассказала стюардесса Силле Риделл, которая уже 6 лет работает в авиационной отрасли.

Что пассажиры могут попросить бортпроводников во время полета?

1. Пакет со льдом

Если во время перелета отекают ноги или начинает болеть голова, можно обратиться к бортпроводникам и попросить немного льда. Его положат в пакет, который пассажир сможет использовать в качестве холодного компресса.

2. Пластырь

Он может понадобиться, если перед посадкой пришлось в спешке бежать по аэропорту, а обувь натерла ноги.

3. Дополнительная вода

Во время авиаперелетов важно поддерживать водный баланс, особенно если речь идет о длительном путешествии. Из-за низкой влажности воздуха в салоне пассажиры могут испытывать сухость и жажду. Поэтому не стоит стесняться попросить у бортпроводников еще воды, если предложенной порции недостаточно.

4. Пакет для тошноты

Обычно такие пакеты находятся в кармане кресла перед пассажиром. Однако если на своем месте вы его не нашли, можно попросить дополнительный у членов экипажа. Стюардесса отмечает, что стесняться такой просьбы не нужно: бортпроводники привыкли к различным ситуациям и не будут осуждать пассажиров.

5. Помощь с передвижением в аэропорту

Этот совет пригодится людям, которым сложно самостоятельно передвигаться, а также пассажирам с короткими пересадками между рейсами. Если человек нуждается в помощи или переживает, что не успеет добраться до следующего выхода на посадку, стоит сообщить об этом экипажу.

Даже если пассажир заранее не заказал такую услугу, бортпроводники могут связаться с сотрудниками аэропорта еще до приземления. Тогда к выходу на посадку смогут подогнать специальную транспортную тележку или инвалидную коляску.

6. Горячая вода

Если пассажир взял с собой любимый чай или лапшу быстрого приготовления, он может попросить экипаж налить горячей воды. Это удобно для тех, кто хочет сэкономить на питании или просто предпочитает собственные напитки и продукты во время путешествия.