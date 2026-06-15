В ней более 100 сооружений: чем уникальна Киево-Печерская лавра, пострадавшая от обстрелов со стороны РФ

В ночь на 15 июня российские оккупанты подвергли Киев массированному обстрелу ракетами и дронами. Под удар попала одна из самых значимых украинских святынь Киево-Печерская лавра. Российский дрон попал в крышу Успенского собора, в результате чего было повреждено значительное количество объектов верхней части здания.

Киево-Печерская лавра – это не только духовный символ Украины, но и уникальный исторический и архитектурный памятник, получивший мировое признание. Именно поэтому мы решили напомнить, чем особенен этот комплекс и какие уникальные достопримечательности он хранит.

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Чем уникальна Киево-Печерская лавра?

Киево-Печерская лавра считается одним из крупнейших монастырей мира и одной из главных архитектурных достопримечательностей Украины. Комплекс стабильно включают в различные рейтинги самых красивых монастырских ансамблей мира.

Как сообщает "Украина Инкогнита", монастырь занимает 22 гектара земли, которые были подарены ему Великим киевским князем Изяславом Ярославичем. На этой территории расположено более 100 различных сооружений, среди которых 14 храмов, 3 колокольни, 4 крепостные башни, больница, типография и десятки кельерных корпусов.

Киево-Печерская лавра / фото Canva

Одной из самых выдающихся особенностей лавры являются ее пещеры. В недрах лаврских холмов расположена разветвленная сеть подземных ходов, где хранятся мощи более сотни святых отцов Руси-Украины. Среди них: основатели монастыря Антоний и Феодосий, летописец Нестор и Илья Муровец.

Архитектурный ансамбль лавры отличается доминированием украинского (казацкого, мазепинского) барокко. Даже храмы домонгольского периода были увенчаны грушевидными куполами и украшены характерным орнаментальным декором этого стиля.

Пещеры Киево-Печерской лавры / фото "Киев – мой любимый город"

Значительный вклад в развитие украинского барокко на территории монастыря внесли гетман Иван Мазепа, его полковники, а также архитекторы Ковнир и Шедель, которые работали над расширением обители в 18 веке. История монастыря берет свое начало еще в 1051 году, когда монах Антоний, принявший постриг на горе Афон, основал пещерный монастырь.

Впоследствии его ученик Феодосий расширил обитель, превратив ее в главный центр распространения христианства на Руси и духовного образования, а также возвел Успенский собор – крупнейший монастырский храм.

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В 12 веке монастырь получил статус лавры – высший статус православного монастыря. Со временем он стал одним из самых богатых монастырей Европы: в его собственности находились три города, семь городков, около двухсот сел и хуторов, а также заводы, винокурни и пасеки.

Какие легенды существуют вокруг Киево-Печерской лавры?

Вокруг пещер Киево-Печерской лавры на протяжении веков возникло немало легенд. Одна из самых известных рассказывает о существовании секретных подземных ходов, которые якобы соединяют Лавру с другими монастырями Киева. По другой версии, подземные туннели могут простираться вплоть до Почаевской обители и храмов Чернигова. Впрочем, точных фактов, подтверждающих эти предположения, нет.

Также рассказывают, что до появления монахов в пещерах обитали разбойники, которые прятали там награбленные богатства. Именно поэтому и по сей день существуют легенды о бесчисленных сокровищах, которые могут быть спрятаны в подземельях Лавры. Особенно много преданий связано с Варяжской пещерой, которую считают самой древней среди лаврских.

Свое название она получила из-за того, что, согласно легендам, ею пользовались варяги, которые двигались по Днепру по пути "от варягов к грекам". В Печерском патерике (древний сборник рассказов – 24 Канал) также упоминается, что именно в этой пещере варяги спрятали сокровище: золото, серебро и латинскую посуду, то есть католические сосуды для богослужения.