Под Черновцами есть своеобразное "метро": почему оно никогда не перевозило пассажиров

Многие хотя бы раз слышали о загадочном "черновицком метро", а в соцсетях даже распространяются схемы с двумя линиями и десятками станций. На самом деле же подземное сооружение имеет совершенно другое назначение, а его история оказалась не менее интересной, чем городские легенды.

Под историческим центром Черновцов действительно простирается почти 1,5 километра подземного туннеля с рельсами, вагонетками, потоками воды и даже небольшими сталактитами. Именно из-за этих особенностей его давно прозвали "черновицким метро". Однако никаких пассажирских поездов здесь никогда не было, а сооружение возвели с другой, чрезвычайно важной целью.

Почему "черновицкое метро" на самом деле им не является?

В последнее время в соцсетях снова набирают популярность фотографии и схемы якобы черновицкого метрополитена. На них можно увидеть две линии, 12 подземных станций и даже пересадочные узлы в центре города. Авторы таких постов шутят, что раньше метро работало, а сейчас все станции закрыты, а департамент внеуличного транспорта ликвидирован. Впрочем, реальность гораздо интереснее.

На самом деле так называемое "черновицкое метро" – это дренажная галерея, проходящая от улицы Нахимова до Гагарина. Именно она и стала основой для многочисленных городских легенд, сообщает "Черновицкий луч" со ссылкой на издание СZERNOWITZ.

Как выглядит дренажная галерея / фото "Молодой Буковинец"

Зачем под Черновцами построили огромный подземный туннель?

История сооружения берет начало в 1950-х годах. Из-за особенностей местных грунтов в Черновцах начались оползневые процессы. Ситуация еще больше обострилась после масштабных наводнений 1965 – 1969 годов. Тогда возникла реальная угроза, что склон может начать смещаться вниз вместе со зданиями исторической части города, в частности бывшей Резиденцией митрополитов, где сейчас расположен Черновицкий национальный университет.

Именно поэтому в 1970 году началось проектирование комплекса противооползневых сооружений. Одним из главных стало дренажное тоннельное сооружение, которое должно было отводить грунтовые воды и предотвращать разрушение склона. Строительство продолжалось с 1975 по 1979 год. В результате появился двухуровневый туннель длиной почти 1,5 километра. К нему подключили 58 скважин, через которые грунтовые воды отводились вниз. В настоящее время функционирует лишь 15 из них.

Откуда взялась легенда о подземном туннеле и что можно увидеть внутри?

Подземный туннель быстро оброс легендами. Одни считали, что его еще до войны проложили для перевозки товаров от вокзала. Другие были убеждены, что это секретный военный объект или часть разветвленной сети подземных ходов. На самом деле появлению названия "черновицкое метро" способствовали работники "Киевметростроя", которые строили галерею.

У входа они оставили большую букву "М", что и подтолкнуло горожан к соответствующим ассоциациям. А рельсы внутри лишь добавили загадочности, хотя по ним передвигались обычные строительные вагонетки. С годами подземелье изменилось. Вода оставила на стенах минеральные отложения, с потолка начали образовываться маленькие сталактиты, а местами даже появились так называемые пещерные жемчужины.

В свое время сюда даже проводили экскурсии. Посетителям выдавали каски, фонарики и резиновые сапоги, после чего они отправлялись исследовать подземный туннель, пока прямо над ними город жил привычной жизнью.