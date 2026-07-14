Пережив штормы, смену названия и десятки лет службы: история одного из самых известных маяков Украины

Некоторые маяки уже давно перестали быть просто навигационными сооружениями. Они стали символами городов, безмолвными свидетелями истории и местами, без которых трудно представить себе морское побережье. Именно таким является Черноморский маяк, который уже более 6 десятилетий помогает судам безопасно заходить в порт.

Как сообщает администрация морского порта Черноморск, маяк впервые зажег свои огни 5 октября 1965 года. С тех пор он непрерывно помогает мореплавателям ориентироваться на подходах к порту Черноморск.

Почему Черноморский маяк считают особенным?

Особенность сооружения заключается в том, что оно относится к классу маяков на гидротехнической основе. Это означает, что маяк построили не на берегу, а на специально созданном фундаменте в воде. Из-за такого расположения он постоянно подвергается воздействию штормов, волн и других природных факторов. Несмотря на это, на протяжении десятилетий работники маяка своевременно проводили ремонты, устраняли повреждения и поддерживали исправность осветительного оборудования.



Как выглядит Черноморский маяк / фото chemoil

Как появился маяк в Черноморске?

История маяка началась еще в 1960 году. Тогда под руководством капитана порта Леонида Хлебникова в тогдашнем Ильичевске установили временный маяк. Через пять лет на молу, защищающем вход в порт, возвели постоянное сооружение. Именно его сегодня знают как Черноморский маяк.

Башню изготовили из сборного железобетона, а перекрытия – из сборных железобетонных плит с утеплением. Это круглая цилиндрическая башня высотой 18 метров с фонарем и смотровой галереей, установленная на одноэтажном здании оборудования.

Одной из самых узнаваемых особенностей Черноморского маяка является его окраска. Башня окрашена в красные и белые горизонтальные полосы, а купол фонаря имеет красный цвет. Такое оформление выбрали не случайно. Благодаря контрастным цветам сооружение хорошо заметно на фоне окружающего ландшафта, что помогает морякам легко распознавать его даже днем.

В 2000 году на маяке провели масштабные ремонтно-восстановительные работы. Тогда установили современное электронное оборудование и заменили традиционные электрические лампы на светодиодные. Еще одно важное изменение произошло в 2017 году.



Герб города Черноморск / фото Бузько Юрий Иванович

Тогда название "Ильичевский маяк" официально изменили на "Черноморский маяк". Сегодня он остается не только важным навигационным объектом, но и одним из главных символов города Черноморск. Его изображение даже украшает герб города.