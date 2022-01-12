Власти Черногории приняли решение ослабить условия въезда в страну. Новые правила коснутся в первую очередь непривитых иностранных туристов.

Об этом 12 января сообщила министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович. Рассказываем, что известно о новых условиях.

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Черногория открылась для невакцинированных туристов: что известно

В конце прошлого года правительство Черногории обновило правила пересечения границ. В частности, въезд был разрешен только после предъявления сертификата о полной вакцинации от коронавируса или справки о перенесенной болезни. По мнению чиновников, это должно было приостановить рост заболеваемости COVID-19 во время новогодних праздников.

Цифры по количеству инфицированных, которые у нас есть, не вызывают беспокойства. Система здравоохранения может справиться с нагрузкой, поэтому мы снимаем часть ограничений,

– объяснила глава Минздрава.

Так, с 13 января туристам можно приезжать в Черногорию не только по паспорту вакцинации или справке об антителах, но и с негативным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до прибытия, или экспресс-теста на антиген не старше 48 часов.

Впрочем, в Минздраве отмечают, что нововведение будет действовать только с 13 по 19 января. Далее ведомство снова проанализирует ситуацию с коронавирусом и решит стоить ли продлевать упрощенные условия.

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