В этом замке в Ивано-Франковской области останавливался король Речи Посполитой

Массивные стены, четыре бастиона, княжеские гербы и подземный ход – все это можно увидеть в Чернелицком замке в Прикарпатье. Когда-то эта крепость имела важное стратегическое значение и стала свидетелем военных событий 17 века.

Как пишет медиаплатформа "Карпатиум", Чернелица в свое время была важным укрепленным пунктом в Покутье. Крепость пережила турецкие нападения, неоднократно меняла владельцев, а впоследствии пришла в упадок.

Когда был построен Чернелицкий замок?

Первые упоминания об укреплениях в Чернелице датируются 15 веком, однако они являются неопределенными. Исследователи даже отрицали существование замка в селе в тот период. Первое конкретное письменное упоминание появилось в 1636 году. Владелица Чернелицы Ядвига Белзецкая из рода Язловецких тогда подала в суд на своего зятя, киевского воеводу Януша Тишкевича. Она обвинила его в ограблении своих владений, среди которых упоминался и "городoк Чернелица с замком".

Активное строительство крепости пришлось на начало 1650-х годов. В это время Чернелица стала семейной резиденцией Чарторыйских на Покутье. Князь Михаил Чарторыйский женился на Ефросинии Станиславской, после чего на въездной башне замка появились большие каменные гербы супругов.

С одной стороны разместили "Погоню" – всадника на лошади, а с другой – "Пиляву", связанную с семьей Ефросинии. Имя архитектора крепости неизвестно. В то же время замок считался важным оборонительным сооружением, а князю даже предлагали возместить расходы на его строительство.

Чернелицкий замок / фото Татьяна Левченко

Почему замок имел такое важное значение?

Крепость имела квадратную планировку и была окружена стенами толщиной более двух метров и высотой около шести метров. На углах располагались 4 мощных бастиона, а в центре западной части стояла двухэтажная въездная башня. Замковый двор занимал 2,5 гектара. Раньше здесь находились дворец и хозяйственные постройки. Сейчас территорию покрывают яблони, поэтому весной она становится бело-розовой от цветущих деревьев, а осенью деревья усыпаны плодами.

В 1672 и 1676 годах крепость подверглась серьезным разрушениям со стороны турок. Тогда Чернелицкий замок был самой восточной крепостью Речи Посполитой на правом берегу Днестра. Замок восстанавливали, а во время польско-турецкой войны 1683 –1 699 годов он вместе с Раковецким замком стал важным стратегическим пунктом. Здесь хранили амуницию и фураж.

Перед военными походами несколько раз останавливался польский король Ян III Собеский – король Речи Посполитой. В 1696 году крепость перешла к волынскому воеводе Михаилу Потоцкому. Его семья владела замком до 1774 года. Позже владельцы сменяли друг друга. Среди них были Галеские, Потоцкие, Станецкие, Ценские, Рациборские и Краснопольские. Со временем замок постепенно терял свое значение.



Польский король Ян III Собеский / фото Марчелло Бачарелли

После смерти Мауриция Ценского его семья переехала в другое имение, взяла с собой библиотеку, архив и картинную галерею, где, по данным источника, находились работы Рубенса и Рафаэля. В 1939 году советские власти лишили Чернелицу статуса города. Рядом с замком построили больницу.

Сегодня крепость разрушается. В 1990 – 2000-х годах ее активно разбирали на строительные материалы, однако со временем, благодаря растущему интересу туристов, местные жители перестали делать это так активно.

Как доехать до замка?

На автомобиле от Ивано-Франковска до села около 72 километров. Сначала нужно ехать по Н18, затем повернуть на Р20 в направлении Тлумача и Городенки. В Олиево-Королевке следует съехать с трассы, после чего останется еще около 10 километров сельских дорог.

Где расположен замок: смотреть на картах