Из-за извержения вулкана под воду пошел почти весь остров Тонга: как выглядит сейчас
27 января 2022 , 13:21Читати новину українською
Источник:Bloomberg
15 января 2022 года в южной части Тихого океана произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В результате – тихоокеанское государство Тонга пострадало от цунами.
Кроме того, как следствие – один из островов почти полностью ушел под воду.
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Из-за извержения вулкана под воду ушел почти весь остров
Новые спутниковые снимки, сделанные Maxar в апреле 2021 года и после извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, показали ущерб, нанесенный островам. Впрочем, один из них пострадал больше всего.
Согласно опубликованным кадрам, остров в центре извержения ушел под воду, над водой осталось всего два небольших участка суши.
Извержение вулкана в Тихом океане: что известно
- Утром 15 января произошло мощное извержение подводного тихоокеанского вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 65 километрах от островной страны Тонга – оно длилось 8 минут;
- Специалисты по вулканологии отмечают, что это одно из самых мощных извержений на Тонге за последние 30 лет. После извержения страну накрыло цунами;
- По словам специалистов NASA, извержение было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму во время Второй мировой войны;
- По меньшей мере, два человека погибли в результате извержения. Однако реальный масштаб ущерба все еще неизвестен, поскольку связь с островом прервана из-за повреждения подводного интернет-кабеля;
- В последние несколько дней остров Тонга стал принимать корабли и авиарейсы с гуманитарной помощью.