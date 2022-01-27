Из-за извержения вулкана под воду пошел почти весь остров Тонга: как выглядит сейчас

15 января 2022 года в южной части Тихого океана произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В результате – тихоокеанское государство Тонга пострадало от цунами.

Кроме того, как следствие – один из островов почти полностью ушел под воду.

Читайте также Король Тонги был вынужден покинуть дворец из-за извержения вулкана в Тихом океане

Из-за извержения вулкана под воду ушел почти весь остров

Новые спутниковые снимки, сделанные Maxar в апреле 2021 года и после извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, показали ущерб, нанесенный островам. Впрочем, один из них пострадал больше всего.

Согласно опубликованным кадрам, остров в центре извержения ушел под воду, над водой осталось всего два небольших участка суши.