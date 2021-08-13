Через 2 пассажирок в Австралии на карантин закрыли весь самолет: что случилось

Во время регистрации на рейс из Сиднея в Мельбурн 2 женщины предоставили фальшивые документы. Это выяснили уже после прилета. Женщин оштрафовали более чем 10 тысяч долларов.

Австралийские пассажирки предоставили результаты поддельных ПЦР-тестов. Повторный анализ был позывным.

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Поддельные ПЦРы в Австралии

Двум женщинам удалось обойти проверку разрешений для внутренних перелетов. Фальшивые документы обнаружили уже в Мельбурне, столице штата Виктория.

Каждую из пассажирок с поддельными документами оштрафовали на 5,4 тысячи долларов и поместили в принудительный карантинный отель. Этот штраф является максимальным за въезд в Виктории "без действительного разрешения, исключения или исключения".

Джерон Веймар, заместитель секретаря Департамента здравоохранения и руководитель штаба COVID-19, заявил, что действия женщин можно назвать особенно опасными, поскольку они подвергли риску здоровье десятков людей.

После обнаружения инфицированных пассажирок, служба Здравоохранения сконтрактовала со всеми пассажирами рейса и сообщила им "радостную" весть. Сейчас все они изолироваться на 14 дней и пройти повторное тестирование.

Какова ситуация с коронавируса в Австралии

За прошедшие сутки, 12 августа в Австралии зарегистрировали 416 случаев инфицирования коронавируса. Страна изо всех сил пытается преодолеть високоинфекцийний штамм "Дельта". Это привело к тому, что два крупнейших города – Сидней и Мельбурн – ввели в жесткий карантин.