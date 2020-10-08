Уникальные традиции в сочетании с современностью: чем поражает Дрогобыч
Вкусный кофе, сладости, интересная архитектура, площадь Рынок, Ратуша – речь идет не о Львове, а живописный город Дрогобыч. Он привлекает все больше туристов со всех уголков Украины.
Журналисты 24 каналу выяснили немало интересных фактов о городе на Львовщине и подготовили подборку локаций, которые непременно стоит посетить.
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Дрогобыч основали в одиннадцатом веке на месте поселения, где торговали солью. С тех пор оно постоянно было торговым и развлекательным центром. Впрочем, вновь путешественники начали активно им интересоваться совсем недавно. Например, в 2019 году этот город посетили более 100 тысяч туристов.
Создание официального логотипа Дрогобыча
Директор Дрогобычского туристического-информационного центра Иван Чава рассказал, что городские власти написали стратегию развития города, туристическую стратегию и начала по ней работать.
Создали брендинг Дрогобыча "В нем вся соль", начали реализовывать проект "Уличный музей", начали работать с бизнесом для того, чтобы создавать лучшие условия для пребывания туристов в Дрогобыче,
- отметил он.
Автор логотипа Иван Белый. В нем зашифрована буква "Д", а каждый элемент имеет свою историю:
- верхний элемент – астролябия, этим предметом когда измеряли расстояние между звездами;
- нижняя часть – смайлик, ведь каждый, кто был в Дрогобыче, должен возвращаться из города с положительными эмоциями.
Официальный логотип города Дрогобыч / Фото White Studio Design
Соль – основа Дрогобыча
Основа города – соль, которую здесь добывают почти тысячу лет. Одна из местных солеварен непрерывно работает с 1250 года. Технология, по которой здесь производят соль, не отличается от тогдашней.
Руководитель Дмитрий Ковалев рассказал, что Дрогобычская солеварня пока единственная в мире работает по такой технологии. На производстве есть шурф, который был основан примерно в 15 веке. Оттуда добывается рапа, из глубины 50 метров.
Это своеобразная подземная соляная река, которая образовала подземный грот, а из него и сливается рапа,
- объяснил руководитель солеварни.
Дрогобычский солеварный завод / Фото
Далее она попадает в розсолозборникы, которые являются историческими памятниками. Они изготовлены из дуба около 200 лет назад. Там эта рапа очищается, а под силой гравитации в ней оседают различные смеси.
А дальше она уже очищена попадает на испарение, на выварке.
Как добывается соль в Дрогобыче: видео
Соль в Дрогобыче есть не только на солеварни или в сувенирных магазинах, но даже в местных деликатесах. Здесь, например, делают дрогобычский соленый торт. Соль даже добавляют в кофе.
Бариста Галина приоткрыла секрет дрогобычского кофе с солью. В напиток добавляют соленую карамель, в которую добавляется настоящая Дрогобычская соль, поэтому кофе имеет необычный вкус.
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Современные артобъекты в центре города
В центре города отныне размещены современные артобъекты. Например, туристы могут увидеть телефонную ретро-будку, кран с питьевой водой или памятник фонарю. Кроме этого, есть немало селф-зон. Фото этих объектов можно обменять на подарки в туристическом центре.
Древняя церковь святого Юра
Любители старинной архитектуры отмечают красоту более трехсотлетней церкви святого Юра. Сооружение является наследием ЮНЕСКО. Ее дрогобычани не построили, а выкупили в другом селе, откуда и перевезли.
Еще одна особенность этого памятника в том, что здесь есть церковь в церкви.
Руководитель отдела памятников деревянной архитектуры Леся Летнянчин объяснила, что на одном престоле могла быть только одна литургия в день. И когда была необходимость во второй литургии, для этого использовалась верхняя церковь.
Церковь святого Юра / Фото "Дивись.info"
Уникальность храма святого Юра в Дрогобыче в том, что он сохранил полностью свою автентику как в архитектуре, так и в стенописи.
Церковь поражает своей архитектурой. Хорошо ее в свое время назвал искусствовед, который сказал: "поэма в дереве, высеченная топором",
– отметила Леся Летнянчин.
В храме есть вся энциклопедия, всевозможные элементы: замки, рубки, аркада на 2 этаже. Все детали сохранились в оригинале.
Сколько стоит поездка в Дрогобыч
Доехать из Львова в Дрогобыч с помощью BlaBlaCar или автобусом стоит 50 – 60 гривен. Немного дешевле – на электричке.
Средний чек в местных кафе составляет чуть более 100 гривен. За номер на одного человека можно заплатить ориентировочно 300 гривен.
Смотрите сюжет 24 канала о туристическом Дрогобыче: видео
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