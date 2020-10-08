Вкусный кофе, сладости, интересная архитектура, площадь Рынок, Ратуша – речь идет не о Львове, а живописный город Дрогобыч. Он привлекает все больше туристов со всех уголков Украины.

Журналисты 24 каналу выяснили немало интересных фактов о городе на Львовщине и подготовили подборку локаций, которые непременно стоит посетить.

Интересно: Веломаршруты Львовщины: места, где можно покататься на выходных

Дрогобыч основали в одиннадцатом веке на месте поселения, где торговали солью. С тех пор оно постоянно было торговым и развлекательным центром. Впрочем, вновь путешественники начали активно им интересоваться совсем недавно. Например, в 2019 году этот город посетили более 100 тысяч туристов.

Создание официального логотипа Дрогобыча

Директор Дрогобычского туристического-информационного центра Иван Чава рассказал, что городские власти написали стратегию развития города, туристическую стратегию и начала по ней работать.

Создали брендинг Дрогобыча "В нем вся соль", начали реализовывать проект "Уличный музей", начали работать с бизнесом для того, чтобы создавать лучшие условия для пребывания туристов в Дрогобыче,

- отметил он.

Автор логотипа Иван Белый. В нем зашифрована буква "Д", а каждый элемент имеет свою историю:

верхний элемент – астролябия, этим предметом когда измеряли расстояние между звездами;

нижняя часть – смайлик, ведь каждый, кто был в Дрогобыче, должен возвращаться из города с положительными эмоциями.



Официальный логотип города Дрогобыч / Фото White Studio Design

Соль – основа Дрогобыча

Основа города – соль, которую здесь добывают почти тысячу лет. Одна из местных солеварен непрерывно работает с 1250 года. Технология, по которой здесь производят соль, не отличается от тогдашней.

Руководитель Дмитрий Ковалев рассказал, что Дрогобычская солеварня пока единственная в мире работает по такой технологии. На производстве есть шурф, который был основан примерно в 15 веке. Оттуда добывается рапа, из глубины 50 метров.

Это своеобразная подземная соляная река, которая образовала подземный грот, а из него и сливается рапа,

- объяснил руководитель солеварни.



Дрогобычский солеварный завод / Фото

Далее она попадает в розсолозборникы, которые являются историческими памятниками. Они изготовлены из дуба около 200 лет назад. Там эта рапа очищается, а под силой гравитации в ней оседают различные смеси.

А дальше она уже очищена попадает на испарение, на выварке.

Как добывается соль в Дрогобыче: видео

Соль в Дрогобыче есть не только на солеварни или в сувенирных магазинах, но даже в местных деликатесах. Здесь, например, делают дрогобычский соленый торт. Соль даже добавляют в кофе.

Бариста Галина приоткрыла секрет дрогобычского кофе с солью. В напиток добавляют соленую карамель, в которую добавляется настоящая Дрогобычская соль, поэтому кофе имеет необычный вкус.

Читайте также Мини-путешествия по Украине: чем вас удивит современный Трускавец

Современные артобъекты в центре города

В центре города отныне размещены современные артобъекты. Например, туристы могут увидеть телефонную ретро-будку, кран с питьевой водой или памятник фонарю. Кроме этого, есть немало селф-зон. Фото этих объектов можно обменять на подарки в туристическом центре.

Древняя церковь святого Юра

Любители старинной архитектуры отмечают красоту более трехсотлетней церкви святого Юра. Сооружение является наследием ЮНЕСКО. Ее дрогобычани не построили, а выкупили в другом селе, откуда и перевезли.

Еще одна особенность этого памятника в том, что здесь есть церковь в церкви.

Руководитель отдела памятников деревянной архитектуры Леся Летнянчин объяснила, что на одном престоле могла быть только одна литургия в день. И когда была необходимость во второй литургии, для этого использовалась верхняя церковь.



Церковь святого Юра / Фото "Дивись.info"

Уникальность храма святого Юра в Дрогобыче в том, что он сохранил полностью свою автентику как в архитектуре, так и в стенописи.

Церковь поражает своей архитектурой. Хорошо ее в свое время назвал искусствовед, который сказал: "поэма в дереве, высеченная топором",

– отметила Леся Летнянчин.

В храме есть вся энциклопедия, всевозможные элементы: замки, рубки, аркада на 2 этаже. Все детали сохранились в оригинале.

Сколько стоит поездка в Дрогобыч

Доехать из Львова в Дрогобыч с помощью BlaBlaCar или автобусом стоит 50 – 60 гривен. Немного дешевле – на электричке.

Средний чек в местных кафе составляет чуть более 100 гривен. За номер на одного человека можно заплатить ориентировочно 300 гривен.

Смотрите сюжет 24 канала о туристическом Дрогобыче: видео