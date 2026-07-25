Патологии человеческих плодов и чучело зубра: 3 необычных музея Львова, которые удивят

Во Львове скрывается немало необычных мест, о которых знают даже не все местные жители. Помимо популярных туристических достопримечательностей, здесь есть немало необычных музеев, которые способны по-настоящему удивить и поразить.

Если вы уже побывали в самых известных местах города или просто ищете новые впечатления, стоит добавить в маршрут несколько менее раскрученных музеев, пишет 24 Канал. Они не так известны среди туристов, но точно способны удивить своими экспозициями и особой атмосферой.

Какие три музея во Львове смогут удивить?

Музей болезней человека

Адрес: ул. Пекарская, 52

Один из самых необычных музеев Львова был основан в 1896 году профессором-патологоанатомом Онджеем Обжутом, возглавившим кафедру патологической анатомии медицинского факультета тогдашнего Львовского университета, пишет Lviv Travel.

Именно он привез из Карлова университета в Праге первые экспонаты, которые стали основой будущей коллекции. С тех пор музей пополняется материалами, полученными в ходе вскрытий, проводимых во Львове.

Сегодня в фондах музея хранится более 1800 макропрепаратов – органов с различными патологиями и заболеваниями. Все они находятся в специальном растворе формалина, который позволяет сохранять экспонаты на протяжении многих десятилетий. Самым старым образцам уже более 150 лет.

Кроме того, коллекция насчитывает более 2500 патогистологических препаратов, демонстрирующих микроскопические проявления различных заболеваний. Здесь также представлены паразиты и вирусы, которые уже не встречаются в природе.

Особое внимание посетителей привлекают препараты с патологиями человеческого плода, которые в свое время привез сам основатель музея. Среди самых редких экспонатов – образцы проказы и оспы, поскольку эти заболевания практически исчезли благодаря развитию медицины.



Патологии человеческого плода / Фото с сайта Vovando Blog

Коллекция постоянно пополняется уникальными экземплярами. Одними из новейших экспонатов стали легкие, пораженные COVID-19, которые теперь представлены наряду с образцами рака, туберкулеза и других тяжелых заболеваний.

Обратите внимание, что музей открыт по предварительной записи, поэтому для уточнения деталей экскурсии стоит позвонить по указанному номеру (+380970378949).

Государственный природоведческий музей НАН Украины

Адрес: ул. Театральная, 8

График работы: среда – воскресенье, с 11:00 до 18:00

Основу экспозиции музея составляет уникальная коллекция графа Владимира Дидушицкого, которую он собирал во время многочисленных путешествий и научных экспедиций. Музей во Львове работает с 1880-х годов на постоянной основе. Его коллекция внесена в мировые музейные каталоги и неоднократно отмечалась на международных выставках.

Среди самых известных экспонатов музея – первая в Европе полностью сохранившаяся туша волосатого носорога и мамонт, найденный в селе Старуня на территории современной Ивано-Франковской области.

Не менее интересная история связана с зубром. Долгое время именно этого экспоната не хватало в коллекции, поскольку право охотиться на зубров имел только император. Чтобы получить желанное животное для музея, Владимир Дидушицкий согласился отдать монарху одно из своих имений.

Зоологический музей ЛНУ

Адрес: ул. Грушевского, 4

График работы: понедельник – пятница (среда – выходной) с 10:00 до 18:00 (обеденный перерыв 13:00–14:00).

Зоологический музей ЛНУ имени Ивана Франко является одним из старейших университетских музеев Европы, пишет Virtual. Его история началась еще в 1784 году, а сегодня он хранит одну из самых богатых естественнонаучных коллекций Украины.

Фонды музея насчитывают более 178 тысяч экспонатов, из которых около 10 тысяч представлены в экспозиции. Здесь можно увидеть представителей животного мира со всех континентов и разных уголков планеты.

Особую ценность представляют коллекции беспозвоночных, среди которых губки, моллюски, кораллы и другие морские организмы, собранные в Адриатическом, Красном и Средиземном морях.

Гордостью музея является орнитологическая коллекция, охватывающая более тысячи видов птиц – примерно десятую часть всего мирового разнообразия.

В 2003 году Зоологический музей был включен в международный Каталог музеев мира, а через 2 года его экспозиция и научные фонды были внесены в перечень объектов, составляющих национальное достояние Украины.