Вы точно захотите здесь остаться: малоизвестное село в Карпатах с лучшими чанами и водопадами
- Лумшоры, живописное село на Закарпатье, известное своими чанами с минеральной водой и водопадами, окруженными вековыми лесами.
- Чаны в Лумшорах подходят для разных компаний, а водопад Давир является крупнейшим с высотой 4-6 метров, образуя озеро для купания.
Карпаты – это большой центр разнообразия, где можно увидеть кристально чистые озера, старинные замки и пещеры, густые леса. Кроме того, в Карпатах есть немало мест для отдыха тела и перезагрузки организма от трудовых будней.
На Закарпатье располагается живописное и малоизвестное село Лумшоры, в котором можно найти лучшие чаны и красивые водопады. Что известно об этом селе – рассказывает 24 Канал.
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Куда поехать на чаны в Карпатах
Чаны являются главной изюминкой села Лумшоры, население которого составляет менее, чем 100 человек. Сюда приезжают на отдых независимо от погоды, поскольку купание в чанах приятное, что зимой, что летом.
Чаны в Лумшорах с минеральной водой, которую постепенно подогревают на медленном огне. Когда вода достаточно нагреется, в нее можно добавить ароматных карпатских трав или цветов.
Чаны в Лумшорах / Фото из сети
В Лумшорах есть чаны на любую компанию – будь то большой круг друзей, или отдых в паре. В селе даже найдется чан, диаметром 3,2 метра, вмещающий до 15 человек. Погревшись в чане, стоит окунуться в прохладную воду реки Туричка, протекающей совсем неподалеку.
В селе располагается целая группа водопадов, которые окружены вековыми лесами. Водопады состоят из 5 отдельных водопадов – Соловей, Буркач, Давир (Партизан), Переступень и Крутило.
Водопад Давир является крупнейшим среди них: вода спадает с высоты 4 – 6 метров, образуя снизу озерцо, в котором путешественники любят освежиться в жаркое время года.
Лумшорские водопады подходят для летнего пикника: в тени лесной чащи, располагаются большие полянки, на которых путешественники любят разводить костры и ставить палатки.
Село Лумшоры на карте