Копия иконы 17 века и загадочный склеп: где в Житомирской области стоит храм, которому более 230 лет

Более 230 лет один храм в Житомирской области переживал смену властей, закрытие, войны и упадок. Несмотря ни на что, он сохранил уникальные росписи 18 века, одну из древнейших святынь и скрывает под собой загадочный склеп, история которого до сих пор не раскрыта полностью.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Иванков Станишевской общины в Житомирской области является одним из самых интересных исторических памятников региона. Храм, построенный в конце XVIII века, не только впечатляет архитектурой в стиле барокко, но и хранит уникальные святыни и художественное наследие. Об истории церкви и ее особенностях рассказал для Суспільного житомирский краевед Сергей Собчук.

Чем необычна история храма?

Церковь была построена в 1793 году по проекту польского архитектора Антония Слоневского на средства землевладельца Павла Борейко и его жены. Сначала это был греко-католический храм, однако впоследствии из-за преследований греко-католиков его закрыли. Некоторое время здание выполняло функцию римско-католического костела, но после польских восстаний российские власти закрыли и его.

Почти 35 лет храм оставался закрытым, а в 1897 году его освятили уже как православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. За более чем два века святыня сменила несколько конфессий, пережила различные исторические эпохи и сохранилась до наших дней.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы / фото Суспільного

Какие реликвии удалось сохранить?

Одной из главных ценностей храма являются оригинальные настенные росписи конца XVIII века. Их создал австрийский художник и монах Йозеф Прахтель, который работал в технике альфреско – наносил краски на еще влажную штукатурку. Над центральным входом изображена библейская сцена изгнания торговцев из храма, которая рассказывает о том, как Иисус Христос выступил против торговли в святом месте.

Во время Второй мировой войны церковью опекали немецкие оккупанты. При советской власти здание использовали как зернохранилище, конюшню и мастерскую. Тогда часть росписей замазали обычной краской, а семейный склеп под храмом разграбили.

Копия иконы Почаевской Божьей Матери XVII века, которая хранится в церкви / фото Суспільного

Во время реставрации художники из Национального заповедника "София Киевская" обнаружили, что под слоем синей краски скрываются хорошо сохранившиеся старинные изображения. Еще одной особой святыней является копия Почаевской иконы Божией Матери XVII века. По словам Сергея Собчука, специалисты считают ее одним из самых ценных экспонатов храма.

Всего же в церкви хранится более 40 икон различных стилей и направлений христианского искусства. Особенностью копии Почаевской иконы является то, что она выполнена в технике феретрон, то есть имеет изображение с обеих сторон. На ее обратной стороне размещен образ святого Даниила.

Оригинальные настенные росписи конца XVIII века / фото Суспільного

Какие тайны скрывает храм?

По словам краеведа, в архивах сохранилась легенда о появлении Почаевской иконы Божией Матери в Иванкове. Она рассказывает о слепом мужчине из Киева, который вместе с мальчиком-поводырем остановился на ночлег у источника недалеко от села. Во сне он увидел, что вода из источника вернет ему зрение. Проснувшись, мужчина умыл глаза и прозрел, а у источника увидел икону.

Не менее загадочным является семейный склеп XVIII века, расположенный под храмом. Долгое время его считали обычным погребом, однако исследования подтвердили, что это именно усыпальница. Она имеет 3 ответвления и 4 отдельных помещения, однако документальных свидетельств о том, кто именно был там похоронен, не сохранилось.

Во время строительных работ возле церкви также были найдены многочисленные человеческие останки. Из-за отсутствия информации об их происхождении рядом установили кресты разных конфессий. В настоящее время церковь Рождества Пресвятой Богородицы является памятником местного значения.

После перехода в Православную церковь Украины в 2022 году храм постепенно восстанавливают. Благодаря благотворителям здесь продолжаются реставрационные работы: восстанавливают фронтон над главным входом и уже установили новый медный купол.