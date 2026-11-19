Горнолыжный курорт Драгобрат в ноябре 2026 года открыл продажу ски-пассов и бронирование жилья на новый сезон. Несколько дней отдыха для двоих после праздников обойдутся от 15 тысяч гривен.

Как сообщает издание "О Море", официальная дата начала лыжного сезона на самом высокогорном курорте Украины пока не определена. Работа трасс на Свидовецком массиве на высоте 1300–1700 метров напрямую зависит от количества естественного снега, поэтому туристам рекомендуют проверять трансляции с веб-камер перед поездкой.

Сколько стоят ски-пассы на разных склонах?

На курорте отсутствует единый абонемент на подъемники, ведь трассы принадлежат разным операторам. Абонемент одного комплекса не действует на соседних склонах, поэтому отдыхающим стоит выбирать жилье с учетом желаемого места катания.

В комплексе ТК "Драгобрат" продолжается предпродажа абонементов на бугельные подъемники Doppelmayr и ВЛ-1000 до 30 ноября 2026 года.

Пакет на 50 подъемов в этот период стоит 2500 гривен для взрослого и 1400 гривен для ребенка, тогда как полная сезонная стоимость составляет 3600 и 2000 гривен соответственно.

Комплекс "Вершина Карпат" предлагает отдельную тарифную сетку по системе условных единиц: пакет на 60 единиц обойдется в 650 гривен, а на 500 единиц – в 3250 гривен.

Дневной безлимитный ски-пасс здесь стоит 1600 гривен, разовый бугельный подъем – 150 гривен, а кресельный – 300 гривен.



Отдых на Драгобрате / Winter.com.ua

Цены на жилье и праздничный период

Стоимость номеров в местных отелях традиционно достигает максимума в период новогодних праздников. Например, в отеле "Кушавель" проживание с 23 декабря по 15 января стоит 2000 гривен в сутки с человека, а после праздничного периода цена снижается до 1700 гривен вместе с двухразовым питанием.

В отеле "Добош" двухместный номер в декабре стоит 3400 гривен в сутки, во время новогодней недели цена возрастает до 5000 гривен, а в середине января снижается до 4000 гривен.

В целом три ночи на курорте для двух человек после рождественско-новогоднего пика обойдутся примерно в 10–12 тысяч гривен.



Горнолыжная трасса на Драгобрате / Winter.com.ua

Трансфер на внедорожниках и прокат снаряжения

Доехать непосредственно до курорта на обычном легковом транспорте невозможно из-за крутого горного рельефа и снежных заносов. Путешественники оставляют автомобили в поселке Ясиня или прибывают туда по железной дороге, после чего пересаживаются на специальный полноприводный транспорт – УАЗы или внедорожники.

Групповой подъем до отелей стоит от 400 гривен с пассажира в одну сторону, а индивидуальная аренда автомобиля для компании достигает 1600–2000 гривен. Дорога по горному серпантину занимает от 40 минут до полутора часов.

Прокат снаряжения организован прямо у подъемников, где базовые комплекты лыж или сноубордов в пунктах типа "Вотавиля" стоят от 200 до 350 гривен в сутки.

Комплекты из новых линеек или снаряжение высшего класса обойдутся лыжникам примерно в 500–700 гривен в день.

Как не потратить все деньги в Буковеле?

Ранее мы рассказывали о том, что, чтобы не переплачивать за отдых в Буковеле, стоит ехать в конце сезона с 10 марта, когда трехдневный ски-пасс стоит 3350 гривен вместо 5500–7150 гривен в более дорогие периоды. Также выгоднее арендовать лыжное снаряжение сразу на несколько дней: например, комплект категории C на три дня стоит 1000 гривен, а на семь – 1800 гривен.

На проживании можно сэкономить, выбрав апартаменты или усадьбу вместо дорогого отеля возле подъемников. Перед бронированием стоит сравнить цены на Booking.com и сайтах отелей, проверить акции для именинников и возможность отдельно приобрести абонемент в SPA.