Под этим польским курортом скрывается бункер времен Второй мировой войны: где он находится

На польском острове Волин есть место, которое резко контрастирует с традиционным представлением о курортном отдыхе. Рядом с пляжами, национальным парком и оживленными туристическими достопримечательностями здесь можно спуститься под землю и увидеть остатки крупного военного объекта.

Речь идет о так называемом подземном городе Волин – бывшей нацистской крепости, частью которой является разветвленная система туннелей, пишет Daily Mail.

Что представляет собой подземный город Волин и где он расположен?

Подземный город представляет собой остатки бывшей нацистской крепости. Объект расположен на острове Волин в Польше, который в то же время известен совсем другой атмосферой: пляжами, национальным парком и активной курортной жизнью. Одной из главных особенностей комплекса является сеть подземных ходов. Общая длина туннелей составляет около 1,6 километра. На территории туристов встречают заборы, предупредительные знаки и военная техника.

Где находится город Волин: смотреть на картах

Что можно увидеть внутри крепости?

Подземная часть комплекса позволяет увидеть, как мог выглядеть объект во время его использования в военный период. Внутри сохранились туннели и помещения, образующие целую систему подземных сооружений. Атмосферу дополняют манекены, а также фигуры военных.

Отдельные части комплекса позволяют составить представление о том, как выглядел бункер во время эксплуатации. Туристам стоит быть готовыми к тому, что внутри температура держится около 10 градусов, независимо от погоды на поверхности.

Интересно, что во время холодной войны бункеры превратили в секретный командный центр, откуда планировали возможную ядерную атаку на Скандинавию. В то же время часть туннелей до сих пор остается неисследованной: некоторые из них нацисты запечатали бетонными стенами во время отступления в 1945 году. Стоимость входа для одного взрослого составляет 50 злотых, актуальное время работы следует проверять на официальном сайте.

Как выглядят помещения внутри бункера / фото TripAdvisor