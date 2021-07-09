Бугенвиллея, дуранта и другие: в ботсаду Одессы расцвели тропические цветы – цветные фото

9 июля 2021 , 21:35
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Источник:

фейсбук Ботанического сада им. Мечникова

Мы привыкли видеть цветы, которые стали банальными – розы, ромашки, одуванчики, фиалки и другие. Однако на территории нашей страны выращивают и необычные.

В частности, в ботаническом саду Одесского национального университета имени Ильи Мечникова цветут тропические и субтропические цветы. Пресc-служба ботсада опубликовала цветные фото.

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Продемонстрируем несколько тропических и субтропических красавчиков, – говорится в сообщении.

Насладитесь и вы этой красотой:


Пандорея жасминовидна / Фото: фейсбук ботанического сада


Офиопогон / Фото: фейсбук ботанического сада


Зефирантес крупнолистовой / Фото: фейсбук ботанического сада


Бугенвиллея / Фото: фейсбук ботанического сада


Дуранта / Фото: фейсбук ботанического сада


Отметим, ранее в Ровенской области, на окраине села Уездцы, открыли для туристов лавандовое поле. Еще одну лавандовую плантацию можно посетить на Хмельнитчине.

Также на Черногорском и Мармароском хребтах в Карпатах массово цветет красная рута.

Автор: Марта Касіянчук