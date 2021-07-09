В частности, в ботаническом саду Одесского национального университета имени Ильи Мечникова цветут тропические и субтропические цветы. Пресc-служба ботсада опубликовала цветные фото.
Читайте также Рафтинг в Украине: 5 мест, куда следует поехать на сплав по реке в июле
Продемонстрируем несколько тропических и субтропических красавчиков, – говорится в сообщении.
Насладитесь и вы этой красотой:
Пандорея жасминовидна / Фото: фейсбук ботанического сада
Офиопогон / Фото: фейсбук ботанического сада
Зефирантес крупнолистовой / Фото: фейсбук ботанического сада
Бугенвиллея / Фото: фейсбук ботанического сада
Дуранта / Фото: фейсбук ботанического сада
Отметим, ранее в Ровенской области, на окраине села Уездцы, открыли для туристов лавандовое поле. Еще одну лавандовую плантацию можно посетить на Хмельнитчине.
Также на Черногорском и Мармароском хребтах в Карпатах массово цветет красная рута.