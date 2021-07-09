В частности, в ботаническом саду Одесского национального университета имени Ильи Мечникова цветут тропические и субтропические цветы. Пресc-служба ботсада опубликовала цветные фото.

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Продемонстрируем несколько тропических и субтропических красавчиков, – говорится в сообщении.

Насладитесь и вы этой красотой:



Пандорея жасминовидна / Фото: фейсбук ботанического сада



Офиопогон / Фото: фейсбук ботанического сада



Зефирантес крупнолистовой / Фото: фейсбук ботанического сада



Бугенвиллея / Фото: фейсбук ботанического сада



Дуранта / Фото: фейсбук ботанического сада



Отметим, ранее в Ровенской области, на окраине села Уездцы, открыли для туристов лавандовое поле. Еще одну лавандовую плантацию можно посетить на Хмельнитчине.

Также на Черногорском и Мармароском хребтах в Карпатах массово цветет красная рута.