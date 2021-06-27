Впервые в истории: "Борисполь" попал в топ-15 крупнейших аэропортов Европы – рейтинг

Международный Совет Аэропортов Европы (АСI Europe) опубликовала отчет, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы по количеству пассажиров. Международный аэропорт "Борисполь" по итогам января – апреля занял 14-е место в рейтинге.

"Борисполь" опередил аэропорты Вены, Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Женевы, Цюриха, Милана, Барселоны, Брюсселя, Стокгольма, Варшавы и еще более 300 крупнейших аэропортов Европы. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимир Жмак со ссылкой на отчет ACI Europe.

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Реагируя на вызовы пандемии, в 2020 году мы разработали "антикризисную программу" возобновление работы аэропорта "Борисполь". И последние результаты подтверждают, что выбранный нами путь – правильный, – заметил Жмак.

По его словам, такой результат стал возможным благодаря слаженной работе всех подразделений аэропорта для развития авиационной сети и восстановление пассажиропотока.

Он добавил, что на май 2021 года аэропорт "Борисполь" уже восстановил 60% рейсов относительно показателей 2019 года.

Сейчас мы ожидаем полноценного восстановления авиасообщения со странами ЕС для активного роста пассажиропотока, – спрогнозировал Владимир Жмак.

Также отметил, что "Борисполь" восстанавливается в полтора раза быстрее, чем страны-участницы "Евроконтроля".

Рейтинг крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров



Отметим, ранее в Борисполе состоялась скандальная "посадка" на рейс в Турцию: самолет МАУ забыл своих пассажиров.