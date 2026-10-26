Рекордсмен среди боровиков: поляк принес из леса гриб размером больше человеческой головы

Осень считается лучшим временем для похода в лес, поскольку после дождей появляется много грибов. Иногда грибникам везет найти настоящие природные рекорды, которые поражают своими размерами и весом.

Такая находка ждала мужчину в одном из польских лесничеств, пишет o2.pl. Грибник по имени Михал наткнулся на гигантский боровик, который сотрудники лесничества уже назвали рекордным экземпляром.

Какой гриб нашел поляк?

Найденный гриб весил 2,54 килограмма, а обхват его ножки в самом широком месте достигал 47 сантиметров. Несмотря на огромные размеры, находка оказалась довольно хорошо сохранившейся.

По словам сотрудников лесничества, гриб не имел видимых признаков повреждения личинками. Его мякоть также сохранила характерный для боровиков аромат. Такая находка действительно удивляет, поскольку большие грибы часто бывают поврежденными или перезрелыми.

Боровик считается одним из самых ценных съедобных грибов в польских лесах. В конце лета и осенью, когда условия благоприятны для роста грибов, здесь можно найти и другие популярные виды: подберезовики, рыжики и опята.

Всем грибникам необходимо в осеннее время соблюдать правила безопасности во время похода в лес. Прежде всего следует собирать только те грибы, съедобность которых не вызывает сомнений.

Также рекомендуется выбирать только здоровые грибы. В корзину лучше не класть экземпляры с признаками гниения, плесени, червивости или значительных повреждений.

Когда лучше всего ехать за грибами?

Ранее мы рассказывали, как определить идеальный день для поездки за грибами. На самом деле ехать в лес сразу на следующий день после дождя не стоит, ведь идеальные условия возникают только через 3–4 дня. При этом важны также температура, влажность и ветер. Если почва остается влажной, грибов может становиться больше, а если наступила жара, то наоборот.