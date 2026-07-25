Коалы, кенгуру и другие животные: туристы мечтают увидеть новую "большую пятерку"

Интерес к путешествиям ради наблюдения за дикими животными стремительно растет, а Австралия все чаще оказывается в центре таких туристических мечтаний. Именно оттуда в новую "большую пятерку" попали кенгуру и коалы, а вместе с ними еще несколько животных и мест, ради которых путешественники строят отдельные маршруты.

Современные путешественники все чаще ищут не просто пляжи или музеи, а живые встречи с природой – и именно поэтому Австралия так стремительно выходит в фавориты туристов. В новом исследовании Explore в список желаемых животных наряду с гигантской пандой и слоном попали настоящие символы континента.

Опрос 2400 человек в 12 странах показал, что интерес к "wildlife holidays" за год вырос на 211%. Для 72% респондентов возможность увидеть диких животных стала важной или, по крайней мере, одной из причин выбрать направление для отдыха.

Почему Австралия возглавила туристические мечты?

Австралия стала страной №1 для любителей дикой природы – ее назвали наиболее интересным направлением 38% опрошенных. Далее в рейтинге следуют Южная Африка с 11%, Кения с 9%, Канада с 7% и Китай с 6%.

Именно австралийские животные больше всего взбудоражили воображение путешественников. Кенгуру хотят увидеть 32% участников опроса, а коал – 30%. Оба вида давно стали визитной карточкой страны, но в дикой природе они до сих пор остаются желанной находкой для туристов.



Туристы мечтают увидеть Кенгуру / Фото Pexels

Лучшими местами для наблюдения за кенгуру называют остров Кенгуру у Аделаиды и Национальный парк Муррамаранг в Новом Южном Уэльсе. Коал чаще всего ищут там же, а еще в прибрежном регионе Порт-Стивенс.

Какие еще животные вошли в новую "большую пятерку"?

На первом месте оказалась гигантская панда – именно ее в дикой природе больше всего хотят увидеть 41% опрошенных. Панды живут в густых бамбуковых лесах китайских провинций Ганьсу, Шэньси и Сычуань, а из-за скрытого образа жизни встреча с ними становится еще желаннее.

Хотя панд уже не считают видом на грани исчезновения, Международный союз охраны природы (IUCN) до сих пор относит их к уязвимым видам. Лучшие шансы увидеть этих животных дают Исследовательский центр разведения больших панд в Чэнду и Национальный природный заповедник Волун.

Единственным животным из традиционной "большой пятерки", удержавшейся в новом списке, стал слон . Его в природе мечтают увидеть 32% респондентов. Самым известным местом для встречи со слонами считают Национальный парк Чобе в Ботсване, где обитает до 120 тысяч этих животных.



Появление слонов увлекает всех туристов / Фото Pexels

Еще одним пунктом нового списка стали киты – увидеть его в дикой природе хотят 29% опрошенных. Наблюдать за ними можно от Австралии и Канады до острова Мадейра, среди самых популярных локаций называют город Германус в Южной Африке и курорт Мирисса на Шри-Ланке, где часто появляются синие киты.

Интерес к путешествиям ради дикой природы растет не только из-за конкретных животных, но и из-за самого формата таких поездок. Именно он заставляет путешественников строить отдельные маршруты – ради вторичного момента.