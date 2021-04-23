Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов. По его словам, границы открываются в связи с началом туристического сезона.

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По данным СНБО, по состоянию на 23 апреля в стране всего 394 тысяч человек заразились коронавируса. Умерло больше, чем 15 тысяч человек. А выздоровели – 321 тысяча.

Для въезда с 1 мая нужно будет выполнить одно из трех условий:

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

сертификат о вакцинации

документ о перенесенном COVID-19, полученный не ранее чем за 6 месяцев до даты въезда в Болгарию

Куда поедут граждане Украины в отпуск в 2021 году, как изменились цены и на что обращать внимание при выборе тура – читайте в материале.