Блогер хотел снять выпуск в 8 городах острова о жизни, отдыхе, иммиграции и культуре Кипра.

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Андрей прилетел на остров, сделал тест на коронавирус и во время прохода паспортного контроля у него нашли штамп из Турции, откуда он вернулся 6 дней назад.

Оказывается Турция в серой зоне и я могу прилететь на Кипр только после проведенных 14 дней вне стран с серой зоны. Об этом правда 99% (людей – 24 канал) не знает, как и список этих стран с серой зоны,

– рассказал путешественник.

Известно, что 11 мая Кипр вышел из локдауна и ввел "COVID-паспорта безопасности". Кроме того, в стране изменили правила въезда и пребывания для туристов.

Специальные правила разработали для прибывающих из стран 4 эпидемиологических зон: зеленой, оранжевой, красной и серой.

МЗ Кипра опубликовало новую категоризацию стран, решение вступает в силу 20 мая.

Зеленая зона

Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Исландия.

Оранжевая зона

Ирландия, Мальта, Португалия, Финляндия, Норвегия, Китай (включая Гонконг и Макао), Великобритания, Таиланд.

Красная зона

Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Словакия, Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейн, Швейцария, Армения, Бахрейн, Беларусь, Грузия, Египет, Иордания, Катар, Ливан, ОАЭ, Россия, Руанда, Сербия, США, Украина.

Серая зона

Все остальные государства мира.

Подробнее о требованиях для путешественников из каждой зоны – читайте по ссылке.