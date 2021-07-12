Блогерша курьезно потролила отдых в Одессе: видео, которое заставит смеяться каждого
12 июля 2021 , 15:31Читати новину українською
Источник:Инстаграм Тани Носевич
Многие украинцы этим летом отправляются на курорты Украины. Однако не всегда все идет по плану.
Некоторые туристы в таких ситуациях не огорчаются, а наоборот – снимают забавные видео. На этот раз таким поделилась блогерша, в которой более 200 тысяч подписчиков в Инстаграме.
Читайте также Рафтинг в Украине: 5 мест, куда следует поехать на сплав по реке в июле
На кадрах девушка порекомендовала украинцам и гостям страны отдых в Одессе. Сделала она это, зайдя в море полное нитчатки.
Если вы выбираете между Черногорией и Болгарией, между Турцией и Арабскими Эмиратами, то я рекомендую вам Одессу! Незабываемые впечатления, – заверила Таня.
В Одессе "цвело" Черное море: коротко
- Еще в мае Министерство здравоохранения проверило воду около 22 пляжей Одесской области. Специалисты установили, что оно пригодно для купания;
- 12 и 13 июня в Одессе прошли сильные ливни. Они привели к сбросам поверхностных вод в прибрежную зону Черного моря. Поэтому специалисты порекомендовали временно воздержаться от купания на одесских пляжах;
- На днях эколог заявила, что Черное море "зацвело" потенциально токсичными бактериями – Aphanizomenon flos-aquae.
- В конце июня у побережья Одессы Черное море приобрело оливково-зеленый оттенок.