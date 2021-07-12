Некоторые туристы в таких ситуациях не огорчаются, а наоборот – снимают забавные видео. На этот раз таким поделилась блогерша, в которой более 200 тысяч подписчиков в Инстаграме.

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На кадрах девушка порекомендовала украинцам и гостям страны отдых в Одессе. Сделала она это, зайдя в море полное нитчатки.

Если вы выбираете между Черногорией и Болгарией, между Турцией и Арабскими Эмиратами, то я рекомендую вам Одессу! Незабываемые впечатления, – заверила Таня.

В Одессе "цвело" Черное море: коротко