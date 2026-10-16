Этот парень оценивает скамейки со всего мира: как необычное хобби помогло ему найти жену

Британец Сэм Уилмот начал оценивать скамейки ради шутки с друзьями, но его увлечение переросло в популярный блог в инстаграме. Впоследствии он не только собрал тысячи подписчиков, но и помог ему познакомиться с будущей женой.

Сэм Уилмот создал страницу RateThisBench летом 2019 года после окончания учебы в Университете Суонси. Сейчас у его блога около 28 тысяч подписчиков, а за это время он успел оценить более 300 скамеек. Об интересных деталях такого блога он рассказал в издании The Guardian.

Как обычная прогулка превратилась в необычное хобби?

Идея возникла во время прогулки по лесам долины Пенллегаре. Пока друзья Сэма играли в игру с палочками на воде, он присел на скамейку, чтобы полюбоваться пейзажем. Тогда мужчина заметил цветки, оставленные кем-то на сиденье, и начал размышлять, кто их принес и кому они предназначались. Позже друзья перешли к следующей скамейке и начали сравнивать места для отдыха.

Иногда Сэму попадаются очень необычные скамейки / инстаграм ratethisbench

Сэм пошутил, что кто-то должен был бы составить рейтинг скамеек всего мира. Через несколько дней он завел соответствующую страницу в инстаграме и опубликовал первые обзоры скамеек в окрестностях родительского дома в Бристоле. В конце лета он собирался закрыть аккаунт, однако его отцу Крису идея настолько понравилась, что они превратили ее в совместное занятие.

После ужина мужчины выходили на прогулки, чтобы осмотреть очередную скамейку. Вскоре страница начала стремительно набирать популярность, хотя Сэм сначала не собирался ее развивать.

По каким критериям Сэм оценивает скамейки?

Мужчина разработал собственную систему оценки по десятибалльной шкале. Обычно он публикует фотографию, на которой сидит на скамейке, кратко описывает место и выставляет оценку. По его мнению, важны не только расположение и пейзаж, но и конструкция скамейки.

Сэм обращает внимание на наличие спинки и подлокотников, а также на качество основания. Дополнительные баллы получают деревянные скамейки, которые он считает самыми уютными, и те, на которых есть интересные памятные таблички или надписи.

Сэм сидит на скамейке, которую он оценил на 3 из 10 / инстаграм ratethisbench

Зато меньше всего ему нравятся неприглядные металлические скамейки в городских центрах, особенно с подлокотниками посередине сиденья. Но встречаются и необычные конструкции: например, одна из скамеек имела встроенный USB-порт для зарядки устройств.

Со временем подписчики начали писать Сэму и просить оценить их любимые места. Иногда такие просьбы носят личное значение. Однажды женщина попросила его посетить скамейку, посвященную памяти ее брата, которого тоже звали Сэм.

Она считала, что блогер похож на него, и очень обрадовалась, когда мужчина опубликовал фотографию в этом месте. Несмотря на эмоциональные истории, Сэм старается быть честным в своих обзорах и подчеркивает, что оценка всегда остается его личным мнением.

Как увлечение скамейками помогло найти любовь?

Наверное, это самая милая история. Однажды Сэм получил сообщение от девушки по имени Софи. Она не просто следила за его страницей, но и сама оценила его работу как обозревателя, поставив высший балл. Это рассмешило парня, и они начали общаться.

Софи жила неподалеку, поэтому Сэм пригласил ее на ужин. Уже после третьего свидания он заметил красивую скамейку и попросил девушку сфотографировать его на ней. С тех пор фотографирование скамеек стало их общей традицией.

Сэм со своей невестой / инстаграм ratethisbench

В июне 2026 года пара поженилась. Для церемонии они выбрали церковь в графстве Глостершир, недалеко от своего дома. Одной из причин такого решения стала скамейка на территории церковного двора, где влюбленные проводили много времени, разговаривая о совместном будущем.

Ранее Сэм оценил ее на 9 из 10. Однако после свадьбы он вернулся на это место уже вместе с женой и поставил ей максимальные 10 балла. Это была первая скамейка, получившая такую оценку за всю историю его блога.

Мужчина убежден, что скамейки – это не просто места, где можно присесть. Они позволяют ненадолго отвлечься от повседневных дел, побыть на свежем воздухе и спокойно подумать.