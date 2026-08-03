Безопасно ли сейчас купаться в Одессе: что показала последняя проверка морской воды
Лето в самом разгаре, а вместе с ним продолжается и сезон отдыха на море. Прежде чем отправиться на пляж, стоит узнать не только прогноз погоды, но и насколько безопасна вода для купания.
Специалисты "Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний" провели очередной мониторинг качества морской воды на побережье Черного моря. Исследования проводились в соответствии с планом мониторинговых наблюдений за объектами окружающей среды. По их результатам стало известно, на каких пляжах вода в настоящее время безопасна для купания.
На каких пляжах вода соответствует нормам?
В ходе мониторинга специалисты отобрали пробы морской воды в определенных точках вдоль черноморского побережья. В частности, исследования проводились на пляжах Одессы:
- "Видрада";
- "Ланжерон";
- "Аркадия";
- "Дельфин";
- 10-я станция Большого Фонтана;
- 13-я станция Большого Фонтана;
- 16-я станция Большого Фонтана.
- "Центральный" в Черноморске.
По результатам лабораторных исследований морская вода на всех указанных пляжах соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.
Почему ситуация может измениться?
Несмотря на положительные результаты проверки, в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний отмечают, что качество морской воды не является постоянным. На него могут влиять ливневые дожди и другие природные явления. Именно поэтому отдыхающим рекомендуют в течение недели следить за сообщениями территориальных СМИ и органов местного самоуправления, которые информируют об актуальном состоянии воды.
Каких правил рекомендуют придерживаться отдыхающим?
Специалисты напоминают, что купаться и отдыхать следует только в специально выделенных и оборудованных для этого местах. Такие пляжи определяются решениями Одесской областной государственной администрации или органов местного самоуправления. Кроме того, в связи с введением военного положения отдыхающим рекомендуется не пренебрегать правилами безопасности на побережье и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.