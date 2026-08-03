Безопасно ли сейчас купаться в Одессе: что показала последняя проверка морской воды

Лето в самом разгаре, а вместе с ним продолжается и сезон отдыха на море. Прежде чем отправиться на пляж, стоит узнать не только прогноз погоды, но и насколько безопасна вода для купания.

Специалисты "Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний" провели очередной мониторинг качества морской воды на побережье Черного моря. Исследования проводились в соответствии с планом мониторинговых наблюдений за объектами окружающей среды. По их результатам стало известно, на каких пляжах вода в настоящее время безопасна для купания.

На каких пляжах вода соответствует нормам?

В ходе мониторинга специалисты отобрали пробы морской воды в определенных точках вдоль черноморского побережья. В частности, исследования проводились на пляжах Одессы:

"Видрада";

"Ланжерон";

"Аркадия";

"Дельфин";

10-я станция Большого Фонтана;

13-я станция Большого Фонтана;

16-я станция Большого Фонтана.

"Центральный" в Черноморске.

По результатам лабораторных исследований морская вода на всех указанных пляжах соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

Почему ситуация может измениться?

Несмотря на положительные результаты проверки, в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний отмечают, что качество морской воды не является постоянным. На него могут влиять ливневые дожди и другие природные явления. Именно поэтому отдыхающим рекомендуют в течение недели следить за сообщениями территориальных СМИ и органов местного самоуправления, которые информируют об актуальном состоянии воды.

Каких правил рекомендуют придерживаться отдыхающим?

Специалисты напоминают, что купаться и отдыхать следует только в специально выделенных и оборудованных для этого местах. Такие пляжи определяются решениями Одесской областной государственной администрации или органов местного самоуправления. Кроме того, в связи с введением военного положения отдыхающим рекомендуется не пренебрегать правилами безопасности на побережье и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.