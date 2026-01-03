Куда пойти в Буковеле, чтобы не потратить ни копейки и хорошо провести время

Буковель имеет репутацию курорта "не для бедных", где каждый шаг якобы стоит денег. Но на самом деле даже в самом популярном горном курорте Украины можно провести насыщенный день без банковской карты наготове. Чего только стоит обычная прогулка с карпатскими пейзажами!

Пользовательница тиктока Оля Манько рассказала, чем можно заняться в Буковеле совершенно бесплатно и при этом не иметь ощущения, что вы "экономите на впечатлениях". Об этом сообщает 24 Канал.

Куда бесплатно пойти в Буковеле?

Буковель зимой превращается в настоящую зимнюю сказку из детства: деревянные домики, огни, новогодний декор и заснеженные горы. Чтобы почувствовать всю эту атмосферу, необязательно тратить кучу денег.

Автор видео советует просто прогуляться вокруг заснеженного озера Молодости и полюбоваться горными пейзажами. Также следует обязательно посетить рождественскую ярмарку, рядом с которой есть атмосферные карусели, качели и красивая елка.

Оля поделилась лайфхаком, как бесплатно попасть в "Гуцул Ленд" – часть территории можно увидеть после закрытия. Заметим, что входной билет в "Гуцул Ленд" стоит 400 гривен, а для детей до 6 лет вход бесплатный.

Автор видео рассекретила малоизвестную локацию, с живописными видами и идеальной тишиной – 14-й пруд. Здесь практически нет людей, а потому наслаждаться красотой можно в одиночку. К слову, пруд расположен в 500 метрах по дороге от колеса обозрения, на конечной остановке буковельского автобуса.

Куда пойти в Буковеле, чтобы не тратить деньги: видео

Сколько стоит покататься на лыжах в Буковеле?

В этом году сезон катания в Буковеле открыли только накануне Нового года, а не в начале декабря, как обычно. Стоимость двухдневного скипаса в новогодний сезон стоит 4 950 гривен, с VIP-проходом – 9 900 гривен.

К слову, на Львовщине катание дешевле. Например, на курорте "Буковица", что возле Трускавца, дневной абонемент на подъемник в высокий сезон обойдется в 1000 гривен. На "Плаю" – от 1 250 гривен до 1 600 гривен.