Бесплатное жилье у океана: как можно пожить 2 недели в живописном городе Португалии

Представьте, что после нескольких часов работы можно отправиться на пляж, исследовать город или познакомиться с путешественниками из разных стран. Именно такие условия предлагает один из хостелов Португалии.

Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Worldpackers. Хостел расположен в городе Лагос, и там ищут человека, который будет помогать команде в повседневных делах.

Кого ищут в команду хостела?

Будущий волонтер будет совмещать обязанности уборщика и администратора. Среди основных задач: уборка спален, ванных комнат, кухни и общих помещений, смена постельного белья и поддержание порядка. Также нужно помогать гостям с заселением и выездом, работать на рецепции и выполнять базовые административные задачи.

Для этого необходимы начальные навыки работы с компьютером и умение общаться с людьми. Обязательное требование – свободное владение английским языком. Знание других языков будет преимуществом. Подавать заявки могут люди в возрасте от 18 до 32 лет. Хозяин принимает только индивидуальных волонтеров: пары и дуэты не рассматриваются.

Что предлагают в обмен на помощь?

По условиям программы волонтер будет работать 5 часов в день и иметь 1 выходной в неделю. Для проживания ему предоставят кровать в общей комнате с другими людьми. Среди дополнительных преимуществ:

бесплатное пользование прачечной;

доступ к оборудованной кухне;

базовый интернет;

велосипеды для личного пользования;

скидки на городские экскурсии и туры.

Как выглядит хостел / фото Worldpackers.com

График зависит от обязанностей. Утренняя смена начинается в 10:00: нужно подготовить комнаты после выезда гостей, сменить постельное белье и убрать общие помещения. Обычно работа заканчивается около 14:00. Смена на рецепции длится примерно с 17:00 до 22:00. В некоторые дни волонтера могут попросить встретить гостей, прибывающих позже.

Важный нюанс: участник программы может быть единственным сотрудником хостела, поэтому от него также ожидают ночного дежурства. Поддерживать чистоту и порядок нужно независимо от смены.

Судя по отзывам, предыдущие волонтеры остались довольны этим опытом. Предложение имеет оценку 5,0 на основе 53 отзывов. Например, путешественница Наталья из Колумбии рассказала, что задачи были несложными, а после работы оставалось достаточно времени для отдыха.

Какие расходы придется покрывать самостоятельно?

Бесплатное проживание не означает, что хозяин оплачивает всю поездку. Волонтер самостоятельно покупает авиабилеты, оформляет туристическую страховку и оплачивает внутренний транспорт и визу, если она требуется. Минимальный срок пребывания составляет 2 недели.

От участника ожидают ответственности, соблюдения правил хостела и готовности полноценно выполнять свои обязанности. Хозяин отдельно предупреждает: эта возможность не подходит тем, кто рассчитывает только отдыхать. Несмотря на то, что работу описывают как легкую и непринужденную, помощь волонтера важна для повседневной работы заведения.

Где находится Лагос: смотреть на картах