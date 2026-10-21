В Испании можно бесплатно пожить среди природы: какие условия и что нужно делать

Небольшой домик среди природы, бассейн, огород и компания животных – такой вариант отдыха предлагают людям, которые хотят на время сменить городскую суету на спокойную жизнь за городом. Правда, за проживание придется платить не деньгами, а ежедневным трудом.

В Испании, в регионе Алькаррия-Мадриленья, экологическая ферма ARREA ищет волонтеров, готовых принять участие в повседневных делах хозяйства.

Какие условия проживания предлагают волонтерам?

Ферма расположена в 60 километрах от Мадрида, на берегу реки Тахунья. Для волонтеров обустроили отдельный домик площадью 24 квадратных метра, примерно в 100 метрах от дома хозяина. Внутри есть двухъярусные кровати, кухня с холодильником, резервуар с питьевой водой, дровяная печь и солнечная лампа.

На территории также оборудованы санитарные помещения, бассейн и экологический огород. В обмен на проживание и продукты для приготовления вегетарианских блюд участники должны работать от 3 до 4 часов каждый день.

Какие обязанности будут у волонтеров?

На ферме живут две собаки Энко и Кора, два осла по имени Америка и Педрито, а также куры и пчелы. Поэтому желающие должны быть готовы к регулярному уходу за животными и ответственно относиться к их потребностям. Кроме того, волонтеры будут собирать овощи на огороде, ухаживать за растениями, опорожнять санитарную систему и убирать общие помещения.

Распределять работу помогают периодические собрания, во время которых участники обсуждают потребности хозяйства и договариваются о графике. Организаторы предусматривают гибкое распределение обязанностей.

Кому подойдет такое предложение и как долго нужно оставаться?

ARREA ищет людей, готовых к простой жизни без привычного городского комфорта. От кандидатов ожидают умения пользоваться базовыми сельскохозяйственными инструментами, уважения к животным и способности работать в команде. Минимальный срок пребывания составляет один месяц. За это время волонтеры смогут приобщиться к повседневным делам фермы и познакомиться с принципами органического земледелия.

Проект придерживается идеи сокращения потребления, поощряя использование местных природных ресурсов и чистой энергии. Сама ферма расположена посреди леса, где растут каменные дубы и миндальные деревья, а среди ее основных принципов – совместная жизнь, взаимопомощь и обучение. Добраться до хозяйства можно на автобусе: остановка находится в полутора километрах от фермы.