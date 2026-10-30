В горах Испании предлагают бесплатное жилье среди природы: что придется делать взамен

В живописном регионе Астурия на севере Испании ищут волонтеров, готовых помочь с ремонтом старого горного дома. Взамен предлагают бесплатное проживание, языковую практику и возможность познакомиться с окружающей природой.

На платформе Workaway появилось объявление от 29-летнего Жюльена из Бельгии. В прошлом году автор объявления переехал в испанский регион Астурия, чтобы вести более простую и автономную жизнь. Сейчас здесь обустраивают старый дом и ищут помощников, которые хотели бы присоединиться к этому проекту.

Какую помощь нужно оказать?

Волонтерам предлагают принять участие в обустройстве дома и прилегающей территории. Среди основных задач: работа в саду, несложный ремонт, уход за домом и творческие проекты своими руками. Жюльен предупреждает, что жизнь в горах предполагает физические нагрузки. Придется много ходить по склонам, переносить материалы и приводить в порядок различные участки. Особенно заинтересованы в людях, у которых уже есть опыт волонтерства в горной местности.

Рабочий день обычно начинается в 9:00 и длится до обеда, примерно до 12:00 –13:00. При необходимости часть работы продолжается во второй половине дня. После обеда волонтеры, как правило, свободны. За 7 дней пребывания предусмотрено 2 выходных, а при более коротком визите 1 день отдыха.

Также гости смогут попрактиковаться в английском, французском и испанском языках. Жюльен свободно владеет первыми двумя, а на испанском говорит на среднем уровне. Помимо языкового обмена, можно будет узнать больше об опыте путешествий и жизни за границей.

Где будут жить волонтеры и какие условия предлагаются?

Для гостей предусмотрена отдельная комната в доме. Летом также можно ночевать в палатке во дворе. Однако будущим волонтерам стоит учесть, что дом старый и находится на этапе ремонта. Он работает автономно: электроэнергию обеспечивают солнечные панели и аккумуляторы, поэтому ее количество зависит от погодных условий.

В солнечные дни удобнее пользоваться инструментами, требующими много электроэнергии. Ванную комнату уже отремонтировали, однако вода сначала холодная. Ее можно нагреть с помощью дровяной печи. Интернет в доме есть, но работает нестабильно: скорость может меняться, а связь иногда пропадает.

Как выглядит территория и жилье / фото WorkAway.info

Одновременно могут принять до 2 волонтеров. Минимальный срок пребывания 4 – 5 дней, но предпочтение отдается визитам продолжительностью до недели. Остаться дольше можно при наличии собственного автомобиля и в зависимости от потребности в помощи.

Как добраться до дома в Астурии?

Дом расположен недалеко от Инфиесто, примерно в часе езды от Овьедо – столицы региона Астурия. Из аэропорта Астурии можно доехать на автобусе до Овьедо, а оттуда продолжить путь на поезде или автобусе до Инфиесто.

Впрочем, Жюльен советует по возможности приезжать на собственном транспорте, ведь дом расположен в отдаленной местности, вблизи которой есть немало маршрутов для прогулок и природных локаций. Добраться непосредственно до дома можно даже на небольшом кемпере, но последний участок дороги узкий и требует хороших навыков вождения.

Где находится Инфиесто: смотреть на картах